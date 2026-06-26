La EUIPO y Oficina Española de Patentes estrechan lazos

La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO, por sus siglas en inglés) refuerzan su colaboración. Y lo han hecho con la visita del subsecretario de Industria y Turismo y presidente de la OEPM, Pablo Garde, a las instalaciones de la agencia europea con sede en Alicante, donde les ha recibido el director ejecutivo de la misma, João Negrão.

El encuentro ha servido para reforzar la colaboración entre la EUIPO y la OEPM, una relación estratégica para impulsar un sistema sólido de propiedad industrial que favorezca la innovación, la seguridad jurídica y el crecimiento económico, según han apuntado fuentes ministeriales.

En un contexto de transformaciones tecnológicas y globales, ambas instituciones han abordado la necesidad de contar con un marco eficaz de protección de los activos intangibles, así como las propuestas legislativas actualmente en preparación en este ámbito.

Asimismo, la delegación española ha podido conocer de primera mano el Plan Estratégico 2030 de la EUIPO y su análisis sobre las tendencias globales en marcas y diseños. Durante el encuentro, se han presentado también las principales conclusiones del informe IP backed finance in Europe: state of play and future perspectives, que subraya que, pese al alto nivel de talento y capacidad científica, Europa afronta una brecha de productividad creciente respecto a otras grandes economías como Estados Unidos y China.

La cooperación entre la EUIPO, el Ministerio de Industria y Turismo y la OEPM se materializa anualmente mediante un acuerdo orientado a reforzar la convergencia de prácticas, mejorar la seguridad jurídica para los usuarios e impulsar proyectos de digitalización y modernización tecnológica, así como el intercambio de información y buenas prácticas.