Fundación Eurocaja Rural colabora en la celebración del Torneo Solidario Tenis de Mesa a favor de la Asociación de Parkinson de Elche

El Pabellón Esperanza Lag de Elche acogerá mañana sábado, 27 de junio, de 9.30 a 13.30 horas, el Torneo Solidario de Tenis de Mesa a favor de la Asociación Parkinson de Elche, una iniciativa que une deporte, participación y compromiso social con el objetivo de recaudar fondos para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad.

La Fundación Eurocaja Rural colabora en este evento solidario, organizado por Parkinsometros, una asociación sin ánimo de lucro creada para contribuir a mejorar la calidad de vida de los enfermos de Parkinson a través del deporte y concienciar a la población de que esta enfermedad es mucho más que un simple temblor.

El ejercicio físico, y en concreto el tenis de mesa, resulta especialmente importante para las personas con Parkinson, ya que ayuda a retrasar la progresión de la enfermedad y a mitigar sus síntomas. Por ello, el torneo busca no solo fomentar la práctica deportiva, sino también visibilizar los beneficios que el deporte puede aportar a quienes conviven con esta patología.

Durante el evento atenderán a los medios de comunicación la presidenta de la Asociación Parkinson Elche, Francisca Riquelme; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Elche, José Antonio Román; y Javier Hinojosa, organizador del evento en representación de la Asociación Parkinsometros.