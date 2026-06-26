Fundeun premia 15 proyectos innovadores en salud, biotecnología e inteligencia artificial
La fundación concede su máxima distinción al empresario Antonio Fernández
La salud, la ciencia aplicada, la biotecnología, la inteligencia artificial o la agricultura son algunos de los sectores que abarcan los proyectos galardonados en la XXXII edición de los Premios a las Nuevas Ideas Empresariales, que la Fundación Empresa Universidad de Alicante (Fundeun) ha entregado este viernes en el castillo de Santa Bárbara.
Una gala en la que también se ha reconocido al anterior presidente de la fundación y consejero delegado de Maisa, Antonio Fernández Gómez, con la distinción Business Knowledge. Un reconocimiento otorgado por unanimidad por el patronato de Fundeun a aquellas personas que han contribuido de forma ejemplar a estrechar los vínculos entre el conocimiento universitario y el tejido empresarial. Las responsables de entregáselo han sido la actual presidenta de Fundeun, Carmen Berbegal, y la vicerrectora de la Universidad de Alicante, María Jesús Pastor Llorca.
En esta edición se presentaron 85 proyectos, de los que el jurado seleccionó a 50 finalistas. Tras el proceso de evaluación de los planes de empresa y las exposiciones realizadas por sus promotores, se conceden 15 premios distribuidos entre las distintas categorías del certamen, con dotaciones económicas de hasta 4.500 euros.
Los participantes han recorrido un exigente proceso de transformación de sus ideas iniciales en propuestas empresariales viables, gracias al acompañamiento y tutorización especializada de la propia Fundeun, Alicante Emprende y el CEEI de Elche.
Los proyectos ganadores son:
- TuyTu (Premio Diputación Provincial de Alicante), promovido por Amir Es Sabbany Saber, desarrolla soluciones de ciberseguridad para proteger imágenes personales frente al uso indebido de la inteligencia artificial, dificultando la generación de deepfakes y otros contenidos manipulados.
- Agrisombra (Premio Agencia Local de Desarrollo), de Alejandro Cremades Brotons, propone una infraestructura que combina energía solar, agricultura vertical e hidroponía para maximizar la productividad agrícola reduciendo el consumo de agua y el impacto de las altas temperaturas.
- Zenithia (Premio Actiu), impulsado por Lidia Fructuoso, Andrea González Fernández y Carmen Fernández Torregrosa, plantea la creación de superficies y recubrimientos bactericidas destinados inicialmente a hospitales, centros sanitarios y residencias para minimizar la transmisión de microorganismos.
- Greenpact (Premio Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig), desarrollado por Arantzazu Valdés García y Ángela Lozano Noblejas, transforma residuos procedentes del destrío de tomate en ingredientes funcionales con capacidad antimicrobiana para la industria alimentaria.
- Dialiseps (Premio PADIMA), promovido por Óscar Reig Pardo, Jorge Raboso Briones y Donis Albeldo Soriano, presenta una tecnología biotecnológica sostenible para eliminar metales pesados presentes en aguas residuales y favorecer la reutilización de aguas regeneradas.
- MoveLight (Premio Universidad de Alicante y Fundación Parque Científico de Alicante), desarrollado por Alberto Ferriz Valero, Salvador Baena Morales y Francisco Javier Sainz Muñoz, consiste en un cinturón inteligente que permite monitorizar y visualizar en tiempo real la intensidad del esfuerzo físico durante la práctica deportiva.
- L-Track (Premio Fundación Rafael Bernabéu), de Lidia del Campo Benmansour, Isabel Moll Pombo y Lucía Moreno Sarría, desarrolla un test rápido basado en tecnología CRISPR para detectar Listeria monocytogenes en menos de dos horas, mejorando la seguridad alimentaria.
- Atis (Premio Facultad de Filosofía y Letras), impulsado por Cristian Fernández Arnal, Adrián Fernández Arnal y Hugo Fernández Fernández, es un asistente de inteligencia artificial especializado en Trabajo Social, entrenado con normativa y documentación técnica para apoyar a los profesionales del sector.
- Charoil (Premio Cajamar), promovido por Sol Cuenca Baena, Isis Sánchez Gómez y Mateo Urios de los Ríos, combina biochar y aceites esenciales naturales para ofrecer una solución agrícola que integra fertilización, mejora del suelo y control sostenible de plagas.
- PharmEutectics (Premio Q Pharma), desarrollado por Gabriela Guillena Townley, Maria Luisa Di Gioia y Alejandro Cores Rodríguez, apuesta por procesos farmacéuticos basados en química verde que reducen residuos, simplifican la producción y mejoran la sostenibilidad industrial.
- Reef AI (Premio TM Grupo Inmobiliario), promovido por Javier del Portillo Fernández, Lucía Morales Sancha e Ignacio Fabbian, utiliza inteligencia artificial y ciencia ciudadana para monitorizar el estado de los arrecifes de coral a partir de imágenes captadas por buceadores recreativos.
- LacriDx (Premio Laboratorios Quinton), desarrollado por Ceren Sahin, propone una plataforma de diagnóstico precoz basada en biomarcadores presentes en las lágrimas para detectar enfermedades como la diabetes o el Parkinson de forma no invasiva.
- ChitoCarbs (Premio CaixaBank), impulsado por Raquel López Núñez y Federico López Moya, desarrolla bioestimulantes agrícolas sostenibles a partir de quitosano obtenido mediante procesos de economía circular aplicados a residuos de la industria marisquera.
- NeuroBlock (Premio Sánchez Butrón Abogados), promovido por Darío Sansano Larrea, Carlos Luis Micó Giner y Carlos Rocamora Esteban, permite a empresas y organizaciones crear, entrenar y desplegar modelos propios de inteligencia artificial garantizando privacidad, control y soberanía sobre sus datos.
Además, Zenithia recibió también el Premio AEPA al mejor proyecto premiado liderado principalmente por mujeres, reconociendo tanto la innovación de su propuesta como el liderazgo de su equipo promotor.
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