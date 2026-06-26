La Ley de Segunda Oportunidad bate récords en Alicante con casi 900 casos en tres meses

La avalancha de ciudadanos que acuden a los juzgados para lograr el perdón de sus deudas continúa y se intensifica. En los tres primeros meses del año se presentaron en la provincia 882 nuevas solicitudes para acogerse a la denominada Ley de Segunda Oportunidad, en lo que supone un nuevo récord absoluto desde que en 2015 se abrió esta posibilidad, según el balance que ha hecho público el Consejo General del Poder Judicial.

La cifra es un 13 % superior a la contabilizada en el mismo periodo de 2025 y representa que cada día 10 alicantinos buscan la exoneración de sus deudas a través de esta figura. El éxito de este proceso es tal que, como ya ocurrió con las preferentes o las cláusulas suelo, ya están apareciendo bufetes especializados, que tratan de captar clientes a través de anuncios o de las redes sociales, lo que está contribuyendo, a su vez, a que aumente el número de casos.

Sin embargo, no es el único motivo de que la cifra de solicitantes siga en aumento. Tal y como explica Adrián Roca, de Olima Abogados, la cifra de posibles beneficiados también se ha incrementado a raíz de las sentencias del Tribunal Supremo del pasado mes de enero, que permiten incluir entre la deuda exonerada una mayor proporción de los impagos que se tengan con la Administración.

En concreto, aunque la ley solo permite perdonar un máximo de 10.000 euros de las deudas con Hacienda o la Seguridad Social, el Supremo señala que esta limitación no rige cuanto se trata de intereses y recargos. Además, el Supremo también ha dictaminado que puede incluirse la deuda con las administraciones locales. "Ahora hay más gente a la que se sale a cuenta", explica Roca.

Desde 2015

La denominada Ley de Segunda Oportunidad se aprobó en 2015 con el objetivo de que los particulares pudieran acogerse a la figura del concurso de acreedores y, tras demostrar que han hecho lo posible por pagar sus deudas, que también pudieran quedar exoneradas de ellas. Hasta esa fecha, por ejemplo, si alguien dejaba de pagar la hipoteca, aunque le embargaran el piso, seguía debiendo la cantidad que no hubiera cubierto la posterior subasta del inmueble de por vida. Una situación que condenaba a la exclusión financiera a los afectados, que se enfrentaban a todo tipo de complicaciones, incluso para tener una tarjeta.

Los juzgados de la calle Pardo Bazán, en Alicante. / PILAR CORTÉS

El inicio de su aplicación fue muy lento y el aumento del número de casos fue muy despacio hasta que en septiembre de 2022 se aprobó un procedimiento simplificado, para el que ni siquiera es necesario contar con un administrador concursal.

Esto provocó que las cifras empezaran a crecer de forma exponencial. Así, de 571 casos en 2022 se pasó a 1.769 al año siguiente, que se convirtieron en 2.484 en 2024 y superaron los 3.000 el pasado ejercicio. Lejos de frenarse, la tendencia se ha acelerado en el primer trimestre del año, con 882 casos, que superan el anterior récord registrado en el segundo trimestre de 2025, cuando se alcanzaron los 807 casos.

En total, desde su entrada en vigor hace una década esta legislación ya ha permitido que 9.777 alicantinos hayan disfrutado de una segunda oportunidad y hayan podido recuperar el control de sus vidas.

Perfiles

En cuanto a los perfiles, los solicitantes son cada vez más variados. En un primer momento, muchos de los que acudían al juzgado para que les perdonaran sus deudas eran personas que se vieron incapaces de pagar la hipoteca de las casas que habían comprado en pleno 'boom' a un precio imposible.

También era frecuente que recurrieran a esta posibilidad los afectados por las denominadas tarjetas revolving. Sin embargo, con el paso del tiempo y el mayor conocimiento de esta ley se han ido sumando todo tipo de personas con problemas financieros, entre ellos, muchos pequeños empresarios que avalaron los créditos de sus negocios con su patrimonio personal.

Son estos últimos los que ahora más pueden beneficiarse de los cambios introducidos por el Supremo, ya que es habitual que, cuando un negocio fracasa, una parte importante de las deudas sea con las administraciones públicas.

La avalancha de solicitudes también está llevando a que los jueces empiecen a ser más restrictivos y soliciten que las deudas que se incluyen estén mejor justificadas.

Datos nacionales

En el conjunto de España, en el primer trimestre del año se presentaron 16.999 solicitudes de concurso voluntario de personas particulares, en lo que supone un incremento del 7,3 %. Alicante es la quinta provincia que más casos registró, por detrás de Madrid, con 2.782; Barcelona, con 2.515; Valencia, con 969; y Sevilla, con 900.