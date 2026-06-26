El precio del combustible baja a niveles de antes de la guerra a la espera de si hay prórroga en las ayudas

Ha tardado en pasar, pero los precios de los combustibles han caído a niveles muy similares a los que se registraban hace casi cuatro meses, antes de que la guerra de Irán los pusiese por las nubes. Y lo han hecho justo a las puertas de la primera operación salida de las vacaciones, lo que sin duda es una buena noticia para los conductores. Pero como casi todo en la vida, aquí también hay truco. Y es que si la gasolina 95 cuesta ahora 1,46 euros el litro de media y el gasóleo 1,50, es porque todavía sigue en vigor la rebaja del IVA que el Gobierno puso en marcha para compensar la subida del coste del petróleo. Una medida sobre la que pesa la incógnita de si el Ejecutivo la prorrogará a partir del 1 de julio, que es cuando caducaba inicialmente. Porque si se confirma finalmente la caducidad, la alegría por la bajada de precios habrá sido más bien efímera, y los precios escalarán de golpe en 22 céntimos en el caso del gasoil y en 29 en el caso de la gasolina dentro de solo cuatro días. Es decir, llenar un depósito de 55 litros costará 12 y 16 euros más respectivamente.

El panel de precios de una gasolinera alicantina. / PILAR CORTES

El estallido de la guerra entre Estados Unidos e Irán a finales del pasado mes de febrero, provocó que los precios del petróleo se dispararan con celeridad como consecuencia del cierre del Estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del crudo que se consume a nivel internacional. El gasóleo superó los dos euros el litro y la gasolina 95 se quedó muy cerca, de ahí que el Gobierno optara por rebajar el IVA de los carburantes del 21 % al 10 %, en una medida que sigue en vigor en estos momentos.

Pues bien, gracias a ello, y también al descenso de precios registrado de forma paulatina a raíz del reciente principio de acuerdo entre ambos contendientes, tanto el gasóleo como la gasolina presentan cotizaciones en estos momentos muy similares a las que tenían antes de que se desencadenara el conflicto bélico. Una excelente noticia, sobre todo porque se produce a las puertas de la primera operación salida del verano, cuando el consumo de carburantes crece de forma exponencial debido a los numerosos desplazamientos por carreteras que se producen en esta época del año.

La entrada a una gasolinera de Alicante. / PILAR CORTES

El problema es que la rebaja en el IVA estaba previsto que permaneciese en vigor hasta el 1 de julio, y en estos momentos el Gobierno todavía no se ha pronunciado acerca de una posible prórroga. Y todo en un contexto en el que hay posiciones enfrentadas.

La Comisión Europea, por un lado, se ha mostrado contraria a esta rebaja desde un primer momento, recordando que la directiva comunitaria no permite aplicar tipos reducidos a los carburantes y que España tendría que haber actuado solo sobre los impuestos especiales, como han hecho otros países.

Por el otro, están las estaciones de servicio, que han pedido al Ejecutivo que prorrogue la rebaja del IVA, advirtiendo de que en caso contrario se produciría un drástico encarecimiento que podría distorsionar el mercado y provocar una reducción del consumo. También las patronales del transporte han expresado al Ejecutivo su preocupación por el encarecimiento de costes que generaría el regreso al tipo general del IVA, solicitando que, al menos, se mantenga la bonificación de 20 céntimos por litro al gasóleo profesional.

Presiones

Así que, a la vista de las presiones que está recibiendo por ambas partes, el Gobierno tendrá que decidir en las próximas horas si mantiene la medida, al menos, hasta el mes de septiembre, favoreciendo con ello a los sectores implicados y a los consumidores en general, u opta por hacer caso a la Comisión Europea, evitándose con ello un choque institucional.

La cuestión es que si finalmente la medida deja de estar en vigor, los conductores tendrán que afrontar el próximo miércoles, y de un día para otro, una subida de precios más que significativa. Alrededor de 22 céntimos el litro en el caso del gasoil y de 29 céntimos en el caso de la gasolina, de tal manera que llenar un depósito medio costaría 12 y 16 euros más de media respectivamente.