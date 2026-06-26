La UE pone en valor el plan de mejora de la calidad del agua del Puerto de Alicante

La Comisión Europea ha publicado en su página web un artículo en el que reconoce el proyecto desarrollado por la empresa alicantina Mediterranean Algae en el Puerto de Alicante, para la mejora de la calidad de las aguas, como un ejemplo de innovación aplicada a la protección del medio marino y la economía azul.

El reportaje, difundido por la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea, pone de relieve cómo el Puerto de Alicante ha servido de escenario para la implantación del primer sistema integral de biorremediación mediante microalgas, una tecnología capaz de eliminar el exceso de nutrientes del agua y monitorizar de forma continua su calidad.

El proyecto piloto, instalado en aguas portuarias alicantinas, ha permitido tratar alrededor de 22 millones de litros de agua de mar, logrando reducir entre un 60 % y un 75 % los niveles de nitrógeno y fósforo, dos de los principales responsables de la degradación de los ecosistemas marinos.

La planta de Mediterranean Algae en el Puerto de Alicante. / INFORMACION

Para la Autoridad Portuaria de Alicante, este reconocimiento europeo supone un respaldo a la estrategia que viene desarrollando para convertir el puerto en un laboratorio de innovación abierta donde empresas, universidades y centros tecnológicos pueden validar soluciones sostenibles en un entorno real.

El presidente Luis Rodríguez ha destacado que "la publicación de este caso de éxito por parte de la Comisión Europea demuestra que el Puerto de Alicante se ha consolidado como un espacio de referencia para el desarrollo de proyectos innovadores vinculados a la sostenibilidad y la economía azul. Nuestro compromiso es seguir impulsando iniciativas que contribuyan a mejorar el entorno marino y a hacer de nuestros puertos infraestructuras cada vez más eficientes y respetuosas con el medio ambiente".

Clientes

La Comisión Europea recuerda que Mediterranean Algae nació en Alicante en 2021 con el objetivo de combatir la contaminación por nutrientes en puertos y aguas costeras mediante soluciones basadas en la naturaleza. Tras validar su tecnología en el Puerto de Alicante, la empresa trabaja actualmente con más de treinta clientes en distintos puntos de la costa mediterránea y atlántica y continúa su proceso de expansión internacional.

El artículo también pone en valor el apoyo recibido por la compañía a través del programa europeo BlueInvest, destinado a impulsar empresas innovadoras de la economía azul, así como los reconocimientos obtenidos durante BlueInvest Day 2026.

Con esta publicación, la Comisión Europea sitúa al Puerto de Alicante entre los ejemplos de buenas prácticas en innovación ambiental y refuerza su papel como enclave estratégico para el desarrollo de tecnologías orientadas a la mejora de la calidad de las aguas y la protección de los ecosistemas costeros.