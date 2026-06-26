UGT insta a las empresas a negociar la implantación de los planes de movilidad sostenible

UGT ha celebrado este viernes una jornada en Alcoy en la que el sindicato ha instado a las empresas a negociar con los representantes de los trabajadores la implantación de los planes de movilidad sostenible a los que les obliga la ley. Una iniciativa legislativa que lo que busca es reducir emisiones y evitar accidentes.

El secretario general de UGT Muntanya-Vinalopó-VegaBaja, Ismael Senent Cartagena, ha sido quien ha inaugurado la sesión, destacando la importancia de abordar la transición ecológica y el transporte desde la perspectiva de la clase trabajadora.

También desde UGT se ha presentado un nuevo tríptico informativo dirigido a sus delegadas, delegados y representantes sindicales. El objetivo de este documento es facilitar la negociación e implantación de los futuros planes de movilidad sostenible al trabajo en el tejido empresarial de la Comunidad Valenciana.

Según se ha explicado, los desplazamientos diarios a los centros de trabajo se mantienen actualmente como una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, un hecho motivado por el uso mayoritario del vehículo privado. Además del impacto ambiental, este modelo de movilidad incrementa notablemente el riesgo de sufrir accidentes laborales de tráfico, especialmente los denominados accidentes "in itinere" (aquellos que ocurren en el trayecto de ida o vuelta al trabajo).

Ismael Senent y Delia Álvarez en la jornada celebrada en Alcoy. / INFORMACION

Ante esta realidad, la nueva Ley de Movilidad Sostenible introduce un marco regulatorio estricto: los centros de trabajo (tanto públicos como privados) que cuenten con más de 200 personas trabajadoras —o más de 100 por turno— tienen la obligación de elaborar e implantar un plan de movilidad sostenible al trabajo.

Una de las principales novedades de la normativa, y sobre la que se ha incidido especialmente durante la jornada, es que estos planes deberán ser obligatoriamente negociados con la representación legal de las personas trabajadoras. Esto refuerza el papel estratégico de la negociación colectiva como el motor para transformar los modelos actuales de movilidad laboral.

Dado que el Gobierno ha fijado como plazo máximo para su implantación a finales de 2026, los próximos meses resultan cruciales para que las empresas y los representantes sindicales inicien las mesas de negociación y aborden el proceso de transición. Una herramienta práctica para el diálogo social

Desde UGT se ha defendido firmemente que la transición hacia estos nuevos modelos de movilidad no puede hacerse de manera unilateral. Debe realizarse desde el diálogo social y la concertación, garantizando que las medidas adoptadas respondan a las necesidades reales de las plantillas y contribuyan de forma efectiva a consolidar entornos laborales más seguros y respetuosos con el medio ambiente.

Programa técnico

En la jornada se ha desarrollado el programa técnico con la participación de Delia Álvarez, responsable dell Gabinete Técnico de Medioambiente de UGT-PV, junto a tres ponentes expertos en la materia. Ángela Martín-Pozuelo, de la Universidad de Valencia, ha abierto el turno de intervenciones analizando las últimas "Novedades legislativas sobre la movilidad sostenible en el ámbito laboral".

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Belén Calahorro Lizondo, coordinadora de ConBici, ha abordado la "Movilidad activa, saludable y sostenible a los centros de trabajo", mientras que Francesc Arechavala Roe, representante de la consultora IDOM, ha expuesto diversos casos prácticos sobre los "Planes de movilidad sostenible al trabajo".