Un arbitraje eficiente: rapidez, especialización y seguridad jurídica

La Corte de Arbitraje del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante constituye una vía eficaz y especializada para la resolución de controversias en el ámbito inmobiliario. Su principal valor radica en la rapidez con la que se tramitan y resuelven los procedimientos, evitando los plazos habitualmente más prolongados de la jurisdicción ordinaria.

El Reglamento de la Corte de Arbitraje del COAPI sitúa al arbitraje como la vía más eficiente para resolver conflictos sobre compraventas, arrendamientos o intermediación inmobiliaria, actuando como norma preferente y supletoria, la Ley 60/2003 de Arbitraje.

Se trata de un arbitraje de derecho, que garantiza la aplicación de las normas y la jurisprudencia, respetando los principios de igualdad, audiencia y contradicción. El procedimiento es flexible y ágil, sin tener que acudir previamente a ningún método alternativo de solución de controversias (MASC), como sucede en sede judicial antes de interponer una demanda, lo que convierte al arbitraje en el mejor método para solucionar los conflictos entre propietarios, arrendatarios, promotores y agentes de la propiedad inmobiliaria. Por esto proporciona a las partes una elevada seguridad jurídica y garantiza una resolución fundada en criterios estrictamente legales.

El Reglamento de la Corte de Arbitraje prevé plazos breves para demanda y contestación, la posibilidad de celebrar una comparecencia probatoria y, sobre todo, un plazo de solo veinte días para dictar el laudo desde esa comparecencia o, si no se celebra, desde la entrada de la contestación en la Corte. El laudo arbitral dictado por la Corte tiene la misma eficacia y fuerza ejecutiva que una sentencia judicial firme, siendo de obligado cumplimiento y susceptible de ejecución ante los tribunales en los términos previstos por la ley. De este modo, la Corte de Arbitraje del Colegio API de Alicante se configura como una herramienta moderna, eficiente y plenamente garantista para la resolución de conflictos.

Incorporar la cláusula de sumisión a la Corte de Arbitraje del COAPI en sus contratos permite resolver los conflictos con la misma seguridad jurídica que en sede judicial, pero con menos tiempo y menor coste.

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