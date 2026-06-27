Cuando un árbol vale más que una sentencia
La Junta Delegada del Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica destaca el valor de la mediación
Muro a un lado, valla al otro y, entre ambos, un árbol. Una escena aparentemente trivial puede convertirse en el origen de un conflicto vecinal capaz de prolongarse durante años. ¿De quién es el árbol? ¿Quién tiene derecho a talarlo, conservarlo o reclamar sus frutos? La respuesta, en muchas ocasiones, no está tan clara como creen las partes.
La imagen que acompaña este artículo refleja una realidad habitual en la mediación de conflictos de lindes: dos propietarios convencidos de tener razón y un elemento natural situado en una franja donde los límites físicos no siempre coinciden con los jurídicos. A simple vista, nadie puede afirmar con rigor técnico dónde se encuentra exactamente la línea divisoria ni, por tanto, a quién pertenece el árbol.
Aquí es donde la mediación demuestra su valor. Antes de acudir a los tribunales, conviene recordar que un deslinde topográfico, basado en mediciones de campo y documentación registral y catastral, puede aclarar los hechos. Pero incluso cuando la técnica aporta respuestas, la solución más inteligente suele ser la que preserva la convivencia.
Porque el verdadero problema rara vez es el árbol. Lo que está en juego son las relaciones entre vecinos, la confianza y la capacidad de alcanzar acuerdos razonables. En muchos casos, el coste económico y emocional de una disputa supera ampliamente el valor del objeto discutido.
La mediación no busca decidir quién gana, sino ayudar a que nadie pierda más de lo necesario. Y a veces, detrás de un simple árbol, se esconde una oportunidad para recordar que la mejor frontera entre propiedades sigue siendo el entendimiento.
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