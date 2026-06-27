Los economistas alicantinos refuerzan su papel como mediadores ante la obligatoriedad de los MASC

La resolución de conflictos empresariales vive una transformación profunda desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, que establece la obligatoriedad de acudir previamente a los denominados Métodos Adecuados de Solución de Controversias (MASC) antes de iniciar determinados procedimientos judiciales. Este nuevo escenario sitúa a los economistas en una posición estratégica para facilitar acuerdos y evitar litigios largos y costosos.

Desde el pasado mes de abril de 2025, la acreditación de haber intentado una solución extrajudicial se ha convertido en un requisito previo para presentar numerosas demandas en los ámbitos civil, mercantil y empresarial. El objetivo de la norma es fomentar una cultura del acuerdo, reducir la litigiosidad y ofrecer respuestas más ágiles a empresas y particulares.

En este contexto, el Colegio de Economistas de Alicante ha reforzado su compromiso con la mediación y otros mecanismos alternativos de resolución de conflictos. La institución dispone de un Punto de Interoperabilidad especializado y ofrece la formación necesaria para que los profesionales puedan ejercer como mediadores en el ámbito mercantil a través de la figura del ECOMASC, un perfil especialmente preparado para intervenir en controversias de carácter económico, societario, financiero, concursal o empresarial.

Los economistas llevan años defendiendo la mediación como una herramienta eficaz para resolver discrepancias entre empresas, socios, acreedores o clientes, preservando las relaciones comerciales y evitando los elevados costes económicos y temporales asociados a los procedimientos judiciales. Su conocimiento de la realidad empresarial y financiera les permite aportar una visión técnica que facilita el acercamiento entre las partes y la búsqueda de soluciones viables.

Además del ahorro de tiempo y recursos, los expertos destacan que los MASC ofrecen mayor flexibilidad, confidencialidad y capacidad de adaptación a las necesidades de cada caso. Con la nueva regulación, estos mecanismos dejan de ser una alternativa voluntaria para convertirse en una pieza clave del sistema de justicia, consolidando a los economistas como profesionales de referencia en la prevención y resolución de conflictos empresariales.

La mediación-conciliación a través de un economista posibilita el planteamiento del conflicto desde un punto de vista distinto al estrictamente judicial, abriendo una nueva vía de valoración y estudio de los documentos y los daños ocasionados. Y si finalmente no se alcanza un acuerdo satisfactorio, siempre habrá tiempo de acudir a la resolución judicial. La posibilidad de resolución de un conflicto sobre la base de una valoración económica suele tender a encontrar vías de acuerdo que, respetando todos los aspectos legales de la disputa, conduzcan a una vía de solución distinta y alternativa.

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