La mediación, una oportunidad real

A pesar de que la Ley Orgánica 1/2025 establece desde hace más de un año que las partes en un conflicto civil o mercantil deben explorar obligatoriamente una solución pacífica previa mediante los MASC (Métodos Adecuados de Solución de Controversias), muchos de los agentes afectados aún recelan de su utilidad real. Esta desafección es multifactorial: nace de la desconfianza hacia un sistema desconocido, del rechazo social al cambio en los ritos jurídicos tradicionales e incluso de intereses soterrados que prevalecen sobre los del propio afectado. Esto dificulta su implantación y hace que una ciudadanía mal asesorada perciba esta vía como un mero obstáculo burocrático que frena su libertad para litigar. No obstante, la reciente reducción de la litigiosidad civil y mercantil en los juzgados demuestra un cambio de tendencia real que, aunque esperanzador, aún nos sitúa lejos de los países más avanzados de nuestro entorno.

En este escenario, la mediación destaca como uno de los MASC más eficaces para resolver disputas complejas. El Centro de Mediación de la Edificación del COAT Alicante promueve de forma activa esta cultura de la paz. Su sólida experiencia avala la resolución ágil e inteligente de conflictos civiles y mercantiles vinculados a la construcción, garantizando un bajo coste económico, especialización técnica y una elevada tasa de éxito.

Si te encuentras ante una controversia de este tipo y deseas aprovechar las ventajas que ofrece el nuevo marco normativo, el Centro de Mediación te invita a explorar esta vía.

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