Mediar para avanzar: una justicia más rápida está en manos de todos

Cuando una persona decide acudir a la justicia para resolver un conflicto laboral, espera encontrar una respuesta razonable en un tiempo razonable. Sin embargo, la realidad actual de las Secciones de lo Social de la provincia de Alicante refleja una situación preocupante: muchos procedimientos que se presentan hoy están siendo señalados para finales de 2028 e incluso principios de 2029. Hablamos de años de espera para resolver conflictos que afectan al empleo, a la economía familiar y, en definitiva, a la vida de las personas.

Ante esta realidad, la primera reacción suele ser reclamar más juzgados, más recursos o más personal. Sin duda, toda mejora en la Administración de Justicia es positiva. Pero la pregunta que debemos hacernos es si esa es realmente la solución definitiva. La experiencia demuestra que, por sí sola, no lo es. Si seguimos resolviendo los conflictos únicamente en los tribunales, el atasco seguirá creciendo.

Existe una alternativa que ya está dando resultados en numerosos ámbitos y que puede convertirse en una herramienta clave para reducir la litigiosidad: la mediación. Un procedimiento basado en el diálogo, la comunicación y la búsqueda de acuerdos que permite a las partes encontrar soluciones satisfactorias sin necesidad de esperar años a una sentencia judicial.

La mediación no consiste en que una parte gane y otra pierda. Su objetivo es construir acuerdos que respondan a los intereses de todos los implicados. Además, ofrece ventajas evidentes: es más rápida, más flexible, menos costosa emocional y económicamente, y contribuye a preservar relaciones personales y profesionales que, en muchas ocasiones, deben continuar después del conflicto.

Existe además un aspecto que muchas personas desconocen. El acuerdo alcanzado en una mediación no es una simple declaración de intenciones. Una vez formalizado conforme a la normativa vigente, tiene carácter vinculante y resulta de obligado cumplimiento para las partes, pudiendo ser ejecutado legalmente en caso de incumplimiento. Es decir, proporciona la seguridad jurídica que ciudadanos y empresas necesitan para resolver sus diferencias con garantías.

Pero para que la mediación alcance todo su potencial es necesario algo más importante que cualquier reforma legislativa: un cambio cultural. Necesitamos avanzar hacia una sociedad que apueste por el diálogo antes que por la confrontación, por el consenso antes que por el enfrentamiento y por la búsqueda de soluciones antes que por la espera interminable de una resolución judicial.

Mapa del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alicante.

En este camino, el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alicante desempeña un papel fundamental. La institución cuenta con profesionales altamente cualificados y especializados en mediación, preparados para ayudar a empresas, trabajadores, autónomos y ciudadanos en general a gestionar y resolver sus conflictos de forma eficaz y extrajudicial. La justicia del futuro no depende únicamente de los tribunales. También depende de la capacidad para dialogar y alcanzar acuerdos. Cada conflicto resuelto mediante mediación supone una solución más rápida para las partes, reduce la carga de trabajo de los juzgados y contribuye a una sociedad más responsable, eficiente y comprometida con la convivencia. Quizá haya llegado el momento de descubrir que, muchas veces, la mejor solución comienza simplemente sentándose a hablar.