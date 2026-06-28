El níspero se empodera: el sector lanza un superalimento a partir de las hojas y flores

El níspero es uno de los productos agrícolas más emblemáticos de la provincia de Alicante, pero también el que tiene uno de los aprovechamientos más limitados al consumirse solo fresco. Al contrario de lo que sucede con otras frutas, como las naranjas, manzanas, ciruelos o fresas, el níspero no se aprovecha para la elaboración de zumos, yogures o mermeladas, por poner algunos ejemplos, y eso propicia que solo ofrezca rendimientos económicos en plena temporada de recolección. Pues bien, precisamente con la finalidad de cambiar esta realidad y propiciar un aprovechamiento integral a través de la diversificación, el sector, a través de la Cooperativa Agrícola de Callosa d’en Sarriá y su marca Ruchey, ha lanzado el Erya BiFiber, un superalimento elaborado con las hojas y las flores de níspero resultantes de las podas. Una matriz natural en forma de harina, rica en fibra, polifenoles y magnesio, muy indicada para el cuidado de la microbiota, la nutrición funcional e, incluso, combatir el envejecimiento. En el proyecto participan las universidades de Alicante, Valencia y Murcia, además del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y el siguiente paso es la elaboración, con esta base, de productos como barritas y snacks saludables o bebidas funcionales, así como aplicaciones cosméticas.

La presentación en forma de harina en polvo. / INFORMACION

La iniciativa, según destacan desde la propia cooperativa, es un ejemplo de cómo la innovación puede surgir desde el territorio y el sector agrícola tradicional. Un proyecto que, como queda dicho, busca la valoración integral del níspero mediante el desarrollo de ingredientes funcionales obtenidos a partir de brotes de hojas y flores de este cultivo tan representativo de la Marina Baixa, con Denominación de Origen propia y una larga tradición.

Y nace, bajo el concepto de bioeconomía circular, a partir del redescubrimiento del potencial de este producto más allá del fruto, inspirado tanto en sus usos tradicionales como en investigaciones científicas desarrolladas junto a las tres universidades citadas y el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN) del CSIC.

La iniciativa busca diversificar el cultivo del níspero y añadir nuevos ingresos económicos. / AXEL ALVAREZ

Al frente del proyecto está la bióloga Inés Carballo, quien recientemente recibía el Premio Excelencia a la Innovación del Ministerio de Agricultura para Mujeres Rurales gracias a su empresa Aitana Espirulina, donde cultiva espirulina de forma artesanal en pleno Valle de Guadalest. Según explica, «el objetivo, desde un primer momento, era emprender una iniciativa de economía circular en un cultivo, como es el níspero, que tiene una campaña muy fugaz, pero que al mismo tiempo cuenta con árboles que rebrotan mucho y son de hoja perenne».

Esa circunstancia les llevó a intentar un aprovechamiento de los restos de poda de los propios árboles, y más en concreto de los brotes de las hojas y de las propias flores. «A partir de ahí, y tras un proceso de investigación, hemos conseguido unos biofilizados a los que les hemos intentado sacar todo el partido posible, y la verdad es que los resultados son espectaculares», asevera.

Poda de las hojas con las que después se obtendrá el superalimento. / INFORMACION

El resultado es Erya BiFiber, un ingrediente funcional de origen vegetal cuya matriz natural combina fibra y polifenoles con liberación bifásica, diseñado para aplicaciones de nutrición funcional y microbiota. «Nos hemos encontrado con que tiene muchas propiedades, dado que aparte de la fibra y los polifenoles, también tiene grandes cantidades de magnesio, lo que lo hacen especialmente indicado para el cuidado de la microbiótica y la salud intestinal, una modulación temprana de la respuesta glucémica, la protección frente al envejecimiento y la ayuda frente a la menopausia. Además, produce una sensación de saciedad, lo que contribuye a la realización efectiva de dietas», explica Carballo.

Además, y a diferencia de muchos extractos aislados, Erya BiFiber mantiene la estructura natural del tejido vegetal, lo que permite una liberación progresiva de los compuestos bioactivos que generan estos beneficios.

La presentación como harina algodonosa. / INFORMACION

El superalimento, de un color suave pardo y un sabor herbal, parecido a la tisana, se presenta en dos formatos, la harina en polvo y la harina algodonosa. Y todo con la finalidad de que pueda utilizarse como ingrediente para la elaboración de distintos productos. De hecho, los impulsores del proyecto ya están en contacto con empresas que se dedican a la fabricación de barritas y snaks saludables, bebidas y blends funcionales, y suplementos metabólicos.

En el caso de la harina en polvo, resulta especialmente indicada para mezclas, bebidas funcionales y suplementos, mientras que la harina algodonosa, más estructural, es ideal para barritas o productos horneados.

Cosmética

También se han apreciado en el compuesto propiedades que podrían tener beneficios para la piel, por lo que otra de las aplicaciones que se plantean es la de los productos cosméticos.

El objetivo que se persigue es que el próximo año este ingrediente ya esté presente en diferentes productos que se estén vendiendo en las tiendas y supermercados.