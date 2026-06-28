La temporalidad del aceite pone en riesgo el oficio de maestro almazarero

El aceite siempre se ha considerado como el oro de la cocina mediterránea. Su color se ha visto como una suerte de comparativa que ahora se asoma a un obstáculo mayúsculo: la falta de maestro almazareros.

Miguel Abad Ventura es experto en olivicultura y elaiotecnia, que se encarga de la elaboración de aceites de gama alta, además de formador de personal para industrias agroalimentarias, catadores, almazareros. Desde Altura (Castellón), recorre la Comunidad y otras muchas regiones de España y de otros países. Su experiencia es la que da peso a su visión de un oficio que tiene que competir especialmente contra la temporalidad de una producción.

«El proceso es complejo y la normativa exigente. Pasa como en el vino», comenta; sin embargo, el factor de mayor peso es el componente humano. «Hay poca mano de obra especializada y es demasiado temporal. Su elaboración se concentra en dos meses a 15 días. En definitiva, no son puestos de trabajo que generen continuidad».

Preparación de una cata de aceites dentro del curso de almazarero. / JUANI RUZ

Octubre y noviembre son los meses intensivos de elaboración y las almazaras y cooperativas existentes son cada vez menos en la Comunidad Valenciana, si bien las hectáreas y la producción se mantienen a tenor de los datos oficiales. El último informe de la Generalitat sitúa a la provincia alicantina con 29.557 hectáreas. Valencia y Castellón tienen una superficie similar. Las cifras han variado poco en la última década; sin embargo, esa circunstancia no evita el problema de talento y oficio.

El mundo profesional de Abad está ligado al aceite por activa y pasiva. Está asociado a la Asociación Española de Maestros y Operarios de Almazara (Aemoda), desde donde parten muchas de las iniciativas de conservación de las almazaras. Como buen conocedor del territorio, subraya el conocido problema de relevo generacional y cuando se le pregunta por la presencia de «maestras» reconoce que hay pocas mujeres que son grandes profesionales como es el caso de la ilicitana Belén Agulló de Almazara Maitino.

Las almazaras impulsan la denominación de origen del aceite de Alicante / Rafa Arjones

Pero, una vez más, el tamaño de las empresas nos lleva al exterior. Él mismo asesora a empresas marroquí. En la Comunidad Valenciana, hay del orden de las 140 cooperativas, de las cuales medio centenar se localizan en la provincia de Alicante. Las comarcas del norte es donde se localizan las históricas como la reconocida Cooperativa Agrícola Católica de Cocentaina, fundada en 1916, y una de las impulsoras de estas formaciones y de una cuestión de mayor orden como la de crear un denominación de origen de «Olis d’Alacant».

Turismo experiencial

Al margen de la producción y de todo lo que rodea las tres fases de preparación de un buen AOVE, esta entidad ha visto como el turismo experiencial es una manera de acercar el «arte» a un mayor público. Miguel Abad subraya que «no hay conocimiento. Es una asignatura pendiente» y este tipo de iniciativas ayudan, como ocurre en el vino, a apreciar la proximidad y todo lo que aporta tener sobre el terreno no solo las plantaciones, sino toda la riqueza que generan a su alrededor.

Miguel Abad, de Aemoda, durante el curso que impartió en Cocentaina dentro del Foro de AOVE. / JUANI RUZ

En los anuncios para atraer visitantes, se lee que cómo se va a conocer las cinco monovarietales -blanqueta, manzanilla, alfafarenca, picual y arbequina- y unos «excelentes coupages que podrás catar en una experiencia sensorial única». «Puro zumo de aceitunas cosechadas por familias de agricultores en la comarca de El Comtat y el Parque Natural de la Sierra de Mariola, con métodos sostenibles y tradicionales».

Y es que el oficio necesitan su club de fans para garantizar que los maestros almazareros tengan un público al que seducir.