La Agencia Tributaria inspecciona diez inmobiliarias en Alicante en una gran operación contra el fraude fiscal en el sector

Hacienda pone en su punto de mira al sector inmobiliario. Y, en concreto, los pagos en efectivo por la prestación de servicios y las comisiones ilegales que exigen algunos profesionales del sector. De esta forma, la Agencia Tributaria ha inspeccionado este lunes diez inmobiliarias alicantinas dentro de una operación coordinada que se ha desarrollado conjuntamente en doce provincias de seis comunidades autónomas diferentes.

Una operación, bautizada como 'Insulae', en la que han participado 170 funcionarios del organismo tributario y que se produce tras varias denuncias en las que se recogían este tipo de prácticas.

En total, se han inspeccionado 41 agencias inmobiliarias, de las que casi una cuarta parte estaban ubicadas en la provincia de Alicante, una de las que registra mayor actividad inmobiliaria de todo el país. En el resto de la Comunidad Valenciana se han registrado otros nueve locales; en Andalucía, siete; en Baleares, uno; en Canarias, cuatro; en Cataluña, cinco; y en Madrid, otras cinco.

Como resultado de las visitas se han iniciado comprobaciones inspectoras a 49 sociedades y empresarios, así como a 18 personas físicas vinculadas a las mismas, como socios, administradores o personas del entorno familiar de los mismos.

Crecimiento del negocio

Según apuntan desde la Aeat, la presente operación se lleva a cabo en un momento de crecimiento sostenido en el sector inmobiliario durante los últimos años y con un precio de la vivienda que sigue en tendencia creciente. Un mercado que mueve miles de millones cada año y donde las agencias participan en el 70 % de las operaciones.

Una mujer consulta los anuncios de una agencia inmobiliaria, de archivo. / INFORMACIÓN

En este sentido, las inspecciones se han centrado en los cobros que realizan las propias agencias a sus clientes y que posteriormente no declaran y no en las cantidades que algunos propietarios exigen bajo manga. Unos cobros cada vez más abultados, ante la multiplicidad de servicios que ofrecen muchas de estas agencias, que ya no se limitan a la simple intermediación en la compraventa o el alquiler de un inmueble, sino que proporcionan un amplio abanico de servicios anexos, como la tasación del inmueble, realización de visitas comerciales, negociación del precio final de venta o arrendamiento, acceso a condiciones de financiación, asesoramiento legal y financiero o firma del propio contrato de arrendamiento.

En este contexto de incremento en la prestación de servicios inmobiliarios, la Agencia Tributaria había recibido diversas denuncias tributarias que apuntan a la posible existencia de una bolsa de fraude en las sociedades objeto de la presente actuación operativa.

Este fraude sería consecuencia de la utilización de dinero en efectivo para el cobro de comisiones no declaradas o declaradas parcialmente, el cobro también de cantidades irregulares (como comisiones a inquilinos prohibidas por la Ley de Vivienda) que igualmente no se estarían declarando, o cobros que tampoco habrían sido declarados por prestación de servicios como la emisión de informes, la realización de visitas a la vivienda, etc.

En relación con estos cobros se denuncian también pagos de porcentajes o ‘bonus’ a los comerciales que no quedan reflejados en sus nóminas.

Signos externos de riqueza

Dentro del conjunto de sociedades seleccionadas para la operación se ha realizado, asimismo, un estudio de los socios que puedan presentar signos externos de riqueza no justificados por las actividades declaradas. Las formas de defraudación denunciadas implican ventas ocultas, y estas podrían estar materializándose en incrementos patrimoniales en los socios.

Mediante las acciones desarrolladas de forma simultánea en los locales seleccionados, la Agencia ha podido acceder a información de vital importancia para la realización de la labor inspectora (documentación e información contable o auxiliar real existente, en papel y en los sistemas informáticos de procesamiento de la información).

Las inspecciones, que se seguirán desarrollando en los próximos meses a partir de esta obtención de pruebas inicial, permitirán analizar la documentación obtenida con la finalidad de regularizar todos los incumplimientos detectados y abrir, en su caso, nuevas vías de investigación, según señalan desde el organismo tributario.

Un anuncio de venta de un piso. / RAFA ARJONES

Las Directrices del Plan de Control de la AEAT para 2026 hacen hincapié en que las actuaciones coordinadas han supuesto y van a seguir suponiendo una herramienta importante en la lucha contra el fraude fiscal, incidiendo especialmente, entre otros, en aquellos contribuyentes que realicen un uso intensivo de efectivo, o que ostenten signos de riqueza, patrimonio o rentabilidad, incoherentes con sus rentas declaradas.

La operación ‘Insulae’ se enmarca, además, en el refuerzo integral de la vigilancia y prevención del fraude en el negocio inmobiliario que también se establece en las Directrices del Plan de Control para este año.

Con la presente actuación son ya 27 las macrooperaciones sectoriales coordinadas desplegadas por la Agencia Tributaria en algo más de una década. Estas actuaciones, además de facilitar la detección y regularización del fraude fiscal, permiten transmitir un mensaje disuasorio a los colectivos involucrados en estas prácticas.