Movilidad
Atentos a las cancelaciones de trenes en Alicante: primera jornada de huelga de maquinistas
Se han establecido servicios mínimos del 73 % en Alta Velocidad, dek 65 % en Media Distancia y 50 % en Cercanías
Arranca la semana y Renfe cancelará este lunes, 29 de junio, un total de 320 trenes entre los servicios de Alta Velocidad, Media Distancia y Cercanías con motivo de la huelga convocada por el Sindicato Ferroviario (SF). Según los servicios mínimos publicados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Renfe dejará activos 262 convoyes de Alta Velocidad y Larga Distancia, permitiendo el 73 % de la movilidad habitual.
Mientras, se mantendrán programados 420 trenes de Media Distancia, operando tan solo el 65 % de los viajes programados. En el lado de los Cercanías, su operativa se reducirá a la mitad y tan solo se ofrecerá el 75 % del servicio regular en horas punta (de 6 a 9 horas, de 13.30 a 16 horas y de 18.30 a 20.30 horas).
Ante esta situación, la operadora ofrece a los viajeros la posibilidad de viajar en el tren más próximo a su horario original o, si así lo prefieren, cambiar o cancelar el billete sin ningún coste a través de sus canales habituales de venta, según recoge la agencia Europa Press.
Media Distancia que sí salen en Alicante y Alcoy
De acuerdo con la información oficial de Renfe de servicios mínimos, está marcada la salida y llegada de los siguientes trenes a Alicante:
- 9067 6:40 7:34 Murcia del Carmen -Alacant -Terminal
- 9075 7:00 7:55 Alacant -Terminal -Murcia del Carmen
- 9085 8:40 9:35 Alacant -Terminal -Murcia del Carmen
- 9087 8:15 9:09 Murcia del Carmen -Alacant -Terminal
- 9155 14:55 15:54 Alacant -Terminal -Murcia del Carmen
- 9167 16:50 17:44 Murcia del Carmen -Alacant -Terminal
- 9195 19:55 20:52 Alacant -Terminal -Murcia del Carmen
- 9197 19:58 20:52 Murcia del Carmen -Alacant -Terminal
- 9215 21:55 22:50 Alacant -Terminal -Murcia del Carmen
- 9217 21:20 22:14 Murcia del Carmen -Alacant -Terminal
Con dirección a València, están programados:
- 14005 15:25 18:03 Valencia Nord -Alacant -Terminal
- 14125 6:45 10:58 Valencia Nord -Murcia del Carmen
- 14211 19:30 22:05 Alacant -Terminal -Valencia Nord
- 14405 13:53 16:05 Valencia Nord -Albacete -Los Llanos
- 14406 17:00 19:23 Albacete -Los Llanos -Valencia Nord
Para la circulación desde Alcoi:
- 14410 6:00 8:02 Alcoi -Xativa
- 14411 7:16 9:22 Xativa -Alcoi
- 14421 20:50 22:52 Xativa -Alcoi
- 14422 19:40 21:42 Alcoi -Xativa
- 14423 17:20 19:22 Xativa -Alcoi
Incumplimiento
Esta huelga convocada por el Sindicato Ferroviario (SF) se trata de la primera de las dos huelgas de 24 horas que se van a producir en Renfe --la segunda será el próximo 15 de julio--, coincidiendo con fechas en las que se da inicio a muchos periodos vacacionales por parte de muchos trabajadores.
En el origen del conflicto laboral se encuentra el desacuerdo sobre el futuro de Renfe Mercancías. El sindicato convocante acusa a la empresa de impulsar un "abandono premeditado" del servicio y se opone a la creación de una sociedad mixta con Medway, perteneciente al grupo MSC.
Desde la organización expresan que no se están siguiendo los acuerdos de desconvocatoria de huelga alcanzados el 23 de noviembre de 2023 con el Ministerio de Transportes, así como de los pactos de marzo de 2025 al recortar el volumen de trabajo de esta filial.
(noticia en elaboración)
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