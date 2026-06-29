Ciberseguridad, turismo y valenciano centran los nuevos casos de uso de la IA en empresa

La sexta edición del Foro ALIA se ha convertido en una demostración de cómo el talento y la experiencia puede servir de plataforma para dar respuesta a las empresas. La última sesión organizada por el Centro de Inteligencia Digital Alicante (CENID) ha contado con el patrocinio de Lynx View y la colaboración de CEV Alicante, así como de los diarios INFORMACIÓN, Mediterráneo y Levante-EMV, pertenecientes al grupo Prensa Ibérica. «De los modelos a las soluciones» ha servido de nexo para presentar cinco iniciativas desarrolladas con inteligencia artificial que han dado respuesta otros tantos problemas con los que se han topado sectores o firmas. Así, ciberseguridad, turismo y valenciano han protagonizado unas presentaciones ejecutivas, lo que permite hablar de una docena de aplicativos en total que ya están al servicio de la sociedad.

Por el salón de actos del Parque Científico de la Universidad de Alicante, han pasado los diferentes responsables de los proyectos que, al final de la explicación, han realizado "demos" de todas ellas. En primer lugar, Guillermo Villena, profesor asociado y doctorando de Turismo de la UA y Ernesto Estevanell, ingeniero informático -ambos de CENID - han presentado "Aitana Hotel Assist". Se trata de un asistente documental para recepción y atención en hoteles.

En este caso piloto, el problema de partida fue plantear: "¿qué hago si un huésped mantiene cartel de no molestar todo el día?". La pregunta es un punto de partida para la investigación que está realizando Villena y que aborda cómo ante una misma cuestión los empleados pueden actuar de una manera lo más homogeneizada y alineada con los valores del hotel. En un entorno local, que garantiza confidencialidad a la empresa, la realidad es que existe una variabilidad y frente a esa diversidad de respuesta, el modelo generativo hace una recomendación que utiliza el corpus de la empresa.

Sexta edición Foro ALIA. De los modelos a las soluciones / Pilar Cortés

"Queremos demostrar que la solución ofrece más consistencia, más cumplimientos (alinear con nomas internas) más trazabilidad y más eficiencia (personal no pierde tanto tiempo en buscar una solución)", ha indicado Villena. "El asistente no es el fin en sí mismo, lo es demostrar que la arquitectura RAG es aplicable a la gestión hotelera", ha explicadoen relación con que "este asistente con IA es capaz de trabajar con todo lo que hay dentro del CRM hotelero".

Fiabilidad e inclusión

A continuación se han presentado los dos casos que tienen como punto de partida el uso del valenciano, una cuestión que se ha situado como eje a lo largo del foro, porque ayuda a entrenar modelos en una lengua minoritaria en el uso de la IA. El responsable de Desarrollo de Negocio de Recursos en la Red (RENR), Daniel Compaño, ha expuesto el caso de la plataforma de traducción editorial IA Aitana. Dentro del grupo editorial Prensa Ibérica, se ha trabajado con el diario Levante- EMV la traducción de noticias. "La supervisión humana es obligatoria. La IA propone la traducción a través de un sistema denominado 'Journalist in the loop'. De esta manera, el flujo de trabajo es mayor y el redactor se puede centrar en su trabajo", ha explicado.

Junto a los beneficios de fiabilidad y productividad, Compaño ha destacado que la plataforma está totalmente integrado en el CMS, es decir, la base de volcado de noticias, y que ha mostrado una alta consistencia lingüística y escalabilidad, lo que permitiría implantarlo en otras cabeceras del grupo con otras lenguas nativas. Otra cuestión relevante es que permite métricas, asociadas a posteriori mejoras donde se tienen en cuenta las acepciones de cada zona. En este caso, se siguen las indicaciones del vocabulario y expresiones recomendadas por la Academia Valenciana de la Llengua.

Tras esta aplicación en el campo periodístico, se ha presentado el modelo VeuVal, único y cien por cien desarrollado en el seno del centro alicantino. El investigador senior de la UA, Jose Ignacio Abren, ha mostrado la escalabilidad de un modelo de reconocimiento de la voz (modelo TTS). En su exposición, ha mostrado como los datos confirman que las "interfaces basadas en voz ofrecen una mejor experiencia. Además, los chatbots que usan dialectos locales, en lugar de lenguaje estándar, generan más contenido de valor".

Bajo estas dos premisas, la solución pasa, pues por una baja latencia de inferencia. También por incorporar nuevos estilos y voces a los que no hace falta entrenamiento. Es lo que se denomina 'multispeaker'. En la demostración, se ha podido escuchar la diferencia de dos acentos, donde hubo una fase de entrenamiento acústico a partir de grabaciones reales, entre otros aspectos. Técnicamente, está hecho con arquitectura Style TTS y su entrenamiento se ha realizado con corpus Kit ALIA valenciano y, a modo de curiosidad, se han utilizado 89.000 frases de las Cortes Valencianas, equivalentes a 270 horas de audios.

Una IA para las "Kellys"

En la parte final, el turismo y, en concreto, los hoteles volvieron al escenario. La empresa You Name it, especializada en el sector, expuso "GobernantIA". El responsable de Tecnología e Innovación, Pere Lloret, dio a conocer esta herramienta que, principalmente, está dirigida a las gobernantas en estos establecimientos, si bien demostró que puede ser útil para dirección y el propio mantenimiento del edificio. La aplicación ayuda a gestionar la limpieza de las habitaciones ante posibles ausencias de personal o cambios de turnos, pero lo más interesante es que introduce otros 50 parámetros. Uno destacable: las horas trabajadas y la carga de trabajo, dos reivindicaciones de las "kellys".

"La herramienta que planteamos dentro del modelo IA es que trabaje con variables objetivas y subjetivas", ha sostenido Lloret. Con la demostración, el empresario ha comentado que se ha utilizado el modelo de lenguaje ALIA, basado en Salamandra B; un motor de optimización que tiene en cuenta indicaciones como el tamaño de las camas, si hay cuna u otros complejos para la limpieza (OR-Tools); también hay un "backend en tiempo real, es decir, que se puede replanificar a mitad de jornada". Además, hay una interfaz multiusuario, que en el caso de los empleados se traduce en una aplicación en el móvil donde pueden indicar incidencias relacionadas con el mantenimiento de la habitación.

Por último, uno de los casos que más expectación ha levantado: "Aitana Fraud Guard". Francisco Mateu, jefe de Ciberseguridad y Pol Torres, desarrollador, ambos de la empresa Kyndryl, ha expuesto la que han denominado como "nueva línea de defensa basada en inteligencia artificial". La empresa, una spin-off de IBM, acometieron el problema del impacto del fraude en empresas y clientes a través de mensajes y correos fraudulentos. El conocido como "pishing" es una técnica que trata, mediante engaño, conseguir dinero o información valiosa.

La califica como "anatomía del fraude" va desde las técnicas de la suplantación de autoridad a la manipulación emocional. Mateu ha subrayado que el avance tecnológico ha posibilitado que pasemos de una actitud reactiva a una preventiva. "Nuestra hipótesis era anticiparnos y detectarlo con modelos de lenguajes que nos ha proporcionado CENID y ALIA. Hemos demostrado que lo podemos hacer, clasificándolo, detectándolo y explicando el resultado", ha comentado.

La solución ha pasado por un plugin para Outlook y otra para Android. Como elemento destacable, Mateu ha apuntado al desarrollo de una ingeniería social que ahora pasa a estar más controlada gracias a una taxonomía léxica capaz de detectar esos errores o esas llamadas que se suelen ver en estos mensajes. "La especialización del modelo es muy útil, y lo hace bien. Es un modelo más pequeño y se puede ejecutar en entornos más controlados donde poder tener la soberanía (sesgos incluidos", ha concluido.