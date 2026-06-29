Enric Carbonell, CEO del Valencia Basket, se incorpora a la dirección de Mercadona

Héctor Hernández, director general Financiero, Relaciones Externas y Legado, ha dejado de formar parte del comité de dirección de Mercadona, al que ha pertenecido durante los últimos 23 años, y se desvincula, asimismo, de la compañía que preside Juan Roig. Hernández formaba parte del principal círculo de confianza del máximo propietario de la firma de supermercados valenciana, líder del sector de la distribución en España. Tras su salida, las funciones que desempeñada Hernández son asumidas por otros miembros del equipo de gobierno de Roig.

Así, la compañía ha decidido asimismo el nombramiento del director general del Valencia Basket, Enric Carbonell, como miembro del comité de dirección de Mercadona. A partir de ahora, Carbonell también liderará la gestión del Roig Arena y de la Fundación Trinidad Alfonso. El directivo es uno de los artífices de los éxitos deportivos del equipo de baloncesto de la capital del Túria, reciente ganador de la liga Endesa.

Tras el acuerdo alcanzado, Hernández ha agradecido al presidente de Mercadona "la confianza que la compañía siempre ha depositado en él, que le ha permitido consolidar una carrera profesional basada en la promoción interna y ejercer diferentes responsabilidades dentro de la empresa". Hernández también ha dado las gracias a sus compañeros del comité de dirección, así como a todos aquellos con quienes ha colaborado estrechamente, por la confianza depositada en él durante todos estos años, en los que ha visto crecer a la empresa que ya emplea a más de 115.000 trabajadores y que factura 42.000 millones de euros.

Héctor Hernández. / @jc_barbera

Por su parte, Mercadona le ha reconocido su dedicación y esfuerzo durante todo este tiempo, y su contribución a construir el proyecto empresarial que hoy representa Mercadona.

División de tareas

Igualmente, tras la reorganización de la dirección general Financiero, Relaciones Externas y Legado, Patricia Tobía, actual directora general de Informática asume también el área Financiera; y José Jordá, director general de Tiendas y Recursos Humanos, se responsabilizará de Relaciones Externas. Asimismo, el departamento de Logística, dirigido por David Cid, pasa a denominarse dirección Logística y Sostenibilidad. Además, Pilar Sanz es la directora general de Obras y Expansión y Paco Espert es director general de Compras y Prescripción. La sexta plaza es la que ocupaba Hernández y que ahora desempeñará Carbonell.

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Mercadona recortó significativamente su cúpula directiva desde hace un lustro para concentrar responsabilidades en un departamento unificado. El presidente, Juan Roig, redujo su comité dedirección a solo seis miembros. Fruto de aquella remodelación el ejecutivo Paco Espert, un veterano en la empresa, comenzó a liderar la nueva dirección general de Compras y Prescripción de Mercadona, al asumir también el departamento de compras mar, fruta, verdura, horno y 'Listo para Comer',que hasta la fecha dirigía Rafa Berrocal, quien dejó la compañía. Se trata de una macroárea en la que la firma valenciana concentra todas sus estrategias de adquisición de productos y que hasta hace un lustro estaba repartida entre varios directivos: Guillermo Pérez (derivados lácteos), Teresa Pol (horno), el citado Rafael Berrocal (mar, fruta y verdura), Francis Alonso (carne, huevos y charcutería cárnica), David Cid (derivados del petróleo y multinacionales) y el propio Paco Espert (prescripción de secos).Desde entonces, Cid asume la dirección de Logística;