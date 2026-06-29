Eurocaja Rural y APEFA amplían su alianza para promover el crecimiento del sector farmacéutico alicantino

Eurocaja Rural ha suscrito un nuevo convenio en materia financiera con la Asociación Provincial de Empresarios Farmacéuticos de Alicante (APEFA) con el objetivo de apoyar su actividad, mejorar la accesibilidad a la financiación y fortalecer el desarrollo, la ampliación y la creación de empresas del sector farmacéutico en la provincia.

A través de este convenio, Eurocaja Rural habilita un volumen de financiación de hasta 100 millones de euros para el desarrollo del sector farmacéutico provincial en condiciones competitivas para la adquisición, modernización y crecimiento de las farmacias.

Podrán beneficiarse del acuerdo los profesionales que acrediten ser asociados de APEFA, así como sus empleados y los de la propia federación, facilitando condiciones ventajosas en productos y servicios financieros especialmente diseñados para atender las necesidades del colectivo farmacéutico.

En este sentido, significar que esta alianza dedica una línea financiera específica al anticipo de recetas médicas subvencionadas por el Servicio de Salud de la Generalidad Valenciana. Además, incluye diversas líneas financieras y de inversión para adquisición de farmacias (con estudio personalizado para cada farmacéutico analizando sus necesidades y contexto, con la finalidad de encontrar la mejor solución a su medida), préstamos al consumo, financiación de circulante, leasing mobiliario o prestación de avales, entre otras. Asimismo, Eurocaja Rural ofrece la posibilidad de beneficiarse del programa ‘Ceromisiones’ y otros productos y servicios exclusivos como banca digital, la ‘Cuenta Bienvenida’ o el ‘Plan Pro-Autónomos’, que ofrece soluciones de gestión y la eliminación de determinados obstáculos financieros, promoviendo un entorno más propicio para el crecimiento y viabilidad de su actividad.

El convenio suscrito, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, también incorpora servicios exclusivos en banca digital, banca privada, comercio exterior o soluciones en medios de pago.

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, y el presidente de APEFA, José Manuel Zaragoza Miguel, destacaron tras la rúbrica la importancia de procurar la accesibilidad al crédito facilitando soluciones financieras especializadas con las máximas garantías y adaptadas a la realidad de su negocio, que tanto contribuyen a la sostenibilidad y al crecimiento de la farmacia.

Con esta colaboración, Eurocaja Rural corrobora su implicación y respaldo al tejido productivo y profesional, contribuyendo al desarrollo económico de un sector estratégico y respaldando la labor sanitaria y preventiva que desarrolla el colectivo, con un impacto directo en el bienestar de los ciudadanos.