Nueva inversión de 18 millones para el Corredor Mediterráneo entre Alicante y Valencia

El consejo de ministros ha autorizado este lunes la licitación, a través del Ministerio de Transportes y Adif, del contrato para adaptar las instalaciones de seguridad y comunicaciones vinculadas a la duplicación de la vía de ancho convencional entre La Encina y l'Alcúdia de Crespins, en un tramo de 46 kilómetros. La inversión, de 17,8 millones, resulta clave para el desarrollo del Corredor Mediterráneo entre Alicante y Valencia, ya que permitirá concentrar a través de esta vía los servicios de Cercanías, Media Distancia y Mercancías, y destinar la vía de ancho europeo a la alta velocidad.

La inversión se suma a los 20,5 millones que también se han aprobado para el tendido de una segunda vía en el tramo Moixent-L’Alcúdia de Crespins, de 16,8 kilómetros.

El objetivo final es disponer de vía doble en toda la línea de ancho ibérico que une Alicante y València, reforzando así su capacidad y operatividad, con actuaciones previstas desde Xàtiva hasta La Encina.

Este corredor absorberá el tráfico de trenes convencionales de Cercanías, media distancia y mercancías, en tanto que las futuras circulaciones de alta velocidad entre València y Alicante se canalizarán a través de la histórica vía doble convencional entre Xàtiva y La Encina, que actualmente se convierte al ancho estándar, permitiendo también la circulación de trenes de mercancías en este ancho.

Las obras

El contrato cuya licitación se autoriza ahora comprende, además de las instalaciones de seguridad y comunicaciones en el tramo duplicado La Encina-L’Alcúdia de Crespins, la remodelación de la playa de vías de la estación de L'Alcúdia de Crespins.

Una parte del tramo que hay que desdoblar. / INFORMACIÓN

También incluye la implantación del tercer hilo en el túnel de La Encina, lo que permitirá la circulación por su interior de trenes tanto en ancho convencional como en ancho estándar; así como la ejecución de un ramal de conexión con la Línea de Alta Velocidad hacia València y el resto del Corredor Mediterráneo para trenes de mercancías en ancho estándar.

Entre las actuaciones previstas, figura la adaptación de enclavamientos (dispositivos que permiten configurar las rutas que siguen los trenes, accionando señales y desvíos), la instalación de nuevas señales de tecnología LED, y el despliegue de los sistemas ASFA Digital como sistema de protección del tren y ERTMS para el control del tráfico en el ramal de unión con la Línea de Alta Velocidad.

También se actuará sobre el cableado de energía y telecomunicaciones y se realizarán trabajos de obra civil, implantándose nuevas instalaciones técnicas vinculadas al sistema de electrificación en las estaciones de La Parrilla, Vallada y L'Alcúdia de Crespins.