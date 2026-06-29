Sprinter contratará a más de 900 personas para reforzar sus tiendas este verano

La cadena de tiendas deportivas Sprinter reforzará este verano la plantilla de sus tiendas con más de 900 contrataciones para atender el aumento de demanda que se produce en esta época del año. Unos refuerzos que se concentrarán especialmente en aquellas regiones con mayor presión turística, según ha comunicado la compañía con sede en Alicante.

De esta forma, Andalucía será la comunidad donde se registre el mayor número de incorporaciones, con 215, seguida de Comunidad de Madrid y Canarias, ambas con 140 incorporaciones, Cataluña con 135 y la Comunidad Valenciana que alcanzará las 115 contrataciones, reforzando especialmente los puntos de venta ubicados en zonas costeras y destinos turísticos.

Aunque estas contrataciones se enmarcan en la campaña de verano, Sprinter destaca por su apuesta por la promoción interna, la formación continua y un entorno basado en la cooperación, el respeto y la igualdad de oportunidades. De hecho, "muchos de los profesionales que hoy ocupamos puestos de responsabilidad dentro de Sprinter comenzamos en tienda o realizando prácticas, como es mi caso. Esto confirma la idea de que tenemos una cultura muy enfocada al crecimiento interno y al desarrollo de las personas, algo especialmente importante en un sector tan dinámico como el retail", asegura la responsable de captación de personal para las tiendas de la cadena, María Fernández.

Perfil

La compañía busca personas apasionadas por el deporte, con orientación al cliente y capacidad para trabajar en entornos dinámicos y colaborativos, ofrece incorporación a perfiles orientados a puestos de dependientes y dependientas, responsables de sección, técnicos de taller y perfiles de logística.

"Nuestro crecimiento como compañía va ligado al desarrollo de los equipos. Cada nueva apertura y cada campaña de verano representan una oportunidad para incorporar talento, formar profesionales y seguir construyendo una cultura muy vinculada al deporte, la cercanía y el trabajo en equipo", explica Mariano Espín, director de recursos humanos de Sprinter.

Una de las tiendas de Sprinter. / INFORMACIÓN

Así, Sprinter mantiene una apuesta activa por la incorporación de talento joven y por facilitar el acceso al mercado laboral a perfiles que buscan sus primeras experiencias profesionales. La compañía impulsa la incorporación de estudiantes en prácticas en diferentes áreas del negocio, especialmente en tienda, con el objetivo de acompañar su desarrollo y favorecer posteriormente su incorporación a plantilla estable.

Empleo joven

En este sentido, el comercio deportivo continúa consolidándose como uno de los grandes motores de empleo joven en España, ofreciendo oportunidades laborales vinculadas a sectores en crecimiento como el deporte, el fitness o la moda deportiva. Para muchos perfiles jóvenes, además, supone una primera experiencia laboral en un entorno dinámico, cercano y orientado al trabajo en equipo.

"Para nosotros es especialmente importante que la experiencia de las personas candidatas y de quienes trabajan en Sprinter sea positiva desde el primer contacto con la compañía. Mantener una valoración de 4,5 sobre 5 en InfoJobs, una de las principales plataformas de empleo y referencia del mercado laboral en España, refleja precisamente ese compromiso con el desarrollo profesional, el acompañamiento y la creación de un entorno de trabajo cercano, dinámico y vinculado a los valores del deporte", señala María Fernández.

Expansión

Estas contrataciones se producen en paralelo al proceso de expansión que la compañía mantiene activo durante 2026. Tras las cuatro aperturas realizadas en el primer trimestre del año en Illescas (Toledo), Vall d’Uixó (Castellón), Getafe (Madrid) y El Ejido (Almería), Sprinter cuenta ya con otras aperturas previstas para los próximos meses en Alicante, Cádiz, Barcelona y Murcia.

Además, la compañía cerró el año 2025 con 10 aperturas y 7 reformas, incluidas las 2 tiendas impactadas por la DANA en Valencia, generando más de 230 puestos de trabajo, consolidando así su crecimiento en el mercado español.