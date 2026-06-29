Sprinter contratará a más de 900 personas para reforzar sus tiendas este verano
La compañía responde así al aumento de la actividad que se produce en los meses estivales
La cadena de tiendas deportivas Sprinter reforzará este verano la plantilla de sus tiendas con más de 900 contrataciones para atender el aumento de demanda que se produce en esta época del año. Unos refuerzos que se concentrarán especialmente en aquellas regiones con mayor presión turística, según ha comunicado la compañía con sede en Alicante.
De esta forma, Andalucía será la comunidad donde se registre el mayor número de incorporaciones, con 215, seguida de Comunidad de Madrid y Canarias, ambas con 140 incorporaciones, Cataluña con 135 y la Comunidad Valenciana que alcanzará las 115 contrataciones, reforzando especialmente los puntos de venta ubicados en zonas costeras y destinos turísticos.
Aunque estas contrataciones se enmarcan en la campaña de verano, Sprinter destaca por su apuesta por la promoción interna, la formación continua y un entorno basado en la cooperación, el respeto y la igualdad de oportunidades. De hecho, "muchos de los profesionales que hoy ocupamos puestos de responsabilidad dentro de Sprinter comenzamos en tienda o realizando prácticas, como es mi caso. Esto confirma la idea de que tenemos una cultura muy enfocada al crecimiento interno y al desarrollo de las personas, algo especialmente importante en un sector tan dinámico como el retail", asegura la responsable de captación de personal para las tiendas de la cadena, María Fernández.
Perfil
La compañía busca personas apasionadas por el deporte, con orientación al cliente y capacidad para trabajar en entornos dinámicos y colaborativos, ofrece incorporación a perfiles orientados a puestos de dependientes y dependientas, responsables de sección, técnicos de taller y perfiles de logística.
"Nuestro crecimiento como compañía va ligado al desarrollo de los equipos. Cada nueva apertura y cada campaña de verano representan una oportunidad para incorporar talento, formar profesionales y seguir construyendo una cultura muy vinculada al deporte, la cercanía y el trabajo en equipo", explica Mariano Espín, director de recursos humanos de Sprinter.
Así, Sprinter mantiene una apuesta activa por la incorporación de talento joven y por facilitar el acceso al mercado laboral a perfiles que buscan sus primeras experiencias profesionales. La compañía impulsa la incorporación de estudiantes en prácticas en diferentes áreas del negocio, especialmente en tienda, con el objetivo de acompañar su desarrollo y favorecer posteriormente su incorporación a plantilla estable.
Empleo joven
En este sentido, el comercio deportivo continúa consolidándose como uno de los grandes motores de empleo joven en España, ofreciendo oportunidades laborales vinculadas a sectores en crecimiento como el deporte, el fitness o la moda deportiva. Para muchos perfiles jóvenes, además, supone una primera experiencia laboral en un entorno dinámico, cercano y orientado al trabajo en equipo.
"Para nosotros es especialmente importante que la experiencia de las personas candidatas y de quienes trabajan en Sprinter sea positiva desde el primer contacto con la compañía. Mantener una valoración de 4,5 sobre 5 en InfoJobs, una de las principales plataformas de empleo y referencia del mercado laboral en España, refleja precisamente ese compromiso con el desarrollo profesional, el acompañamiento y la creación de un entorno de trabajo cercano, dinámico y vinculado a los valores del deporte", señala María Fernández.
Expansión
Estas contrataciones se producen en paralelo al proceso de expansión que la compañía mantiene activo durante 2026. Tras las cuatro aperturas realizadas en el primer trimestre del año en Illescas (Toledo), Vall d’Uixó (Castellón), Getafe (Madrid) y El Ejido (Almería), Sprinter cuenta ya con otras aperturas previstas para los próximos meses en Alicante, Cádiz, Barcelona y Murcia.
Además, la compañía cerró el año 2025 con 10 aperturas y 7 reformas, incluidas las 2 tiendas impactadas por la DANA en Valencia, generando más de 230 puestos de trabajo, consolidando así su crecimiento en el mercado español.
Suscríbete para seguir leyendo
- Paga extra de verano para pensionistas: cuándo se ingresa y cuánto se cobra según la Seguridad Social
- Jubilación con 30 años cotizados: a qué edad puedes retirarte y cuánto cobrarás al mes
- María Cristina Clemente Buendía, notaria alicantina: 'Hay una escritura que puede evitar conflictos familiares y no es el testamento
- El precio del combustible baja a niveles de antes de la guerra a la espera de si hay prórroga en las ayudas
- El Supremo obliga al Sabadell a pagar 1,6 millones a la Fundación Mediterráneo por las cuotas de la CAM
- La emprendedora alicantina que llevó la madera tropical a Leroy Merlín
- Adiós al sueño asiático: los productores de cerezas de Alicante descartan exportar a China
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “La jubilación parcial no es un derecho automático del trabajador”