Nueva vuelta de tuerca a los pisos turísticos ilegales: Turisem abre una nueva fase de depuración del registro

El guirigay del Registro de Vivienda de Uso Turístico (VUT) de Turisme en 2024 evidenció que la Comunidad Valenciana tenía una referencia nada confiable de la oferta existente. El descontrol se tradujo en una estadística que despertó la ira de los residentes ante la falta de vivienda y las quejas del propio sector por la competencia desleal a la que se veían sometidos. Desde entonces hasta ahora, Turisme inició en 2025 un proceso de limpieza y comprobación sin precedentes que ahora afronta su tercer plan.

Desde la conselleria, estiman una rebaja de 2.500 bajas en la Comunidad Valenciana a las que se podría sumar una nueva oleada de similar tamaño. En concreto, fuentes de Turisme señalan un cuarto plan con 3.400, que puede ser ligeramente inferior, porque seguramente coincidan en algunos criterios con los anteriores planes y ya estaría contabilizada su baja. En cualquier caso, el bocado rondaría los 5.000 apuntes de un listado que, en la actualidad, cuenta con 101.408 VUT.

Según las estadísticas históricas, el volumen de este tipo de establecimiento ha llegado a 182.893 pisos turísticos. El descenso repercutido es del 44 % en dos años, si bien es cierto que los problemas de duplicidad fueron inicialmente frecuentes y, sobre todo, existían un alarmante número sin número de catastro.

Informe estadístico experimental del INE / INFORMACIÓN

La consellera de Turismo, Marián Cano, ha destacado “el trabajo que se está realizando para contar con un registro completamente actualizado de viviendas”, una operación que “ha sido posible con la nueva regulación que se aprobó hace dos años”. “Está siendo un trabajo ingente, pero que nos permite contar con un mapa plenamente actualizado de un subsector clave para el turismo de la Comunitat Valenciana”, ha añadido.

Caída

La revisión, las inspecciones y la entrada en el control de los ayuntamientos ha permitido poner algo de orden en un segmento que vive un momento de caída a tenor de las estadísticas oficiales del INE. En el último informe de coyuntura que hace referencia a abril, es decir, la Semana Santa, los indicadores muestran que la provincia alicantina registró un descenso del 8 % en pernoctaciones en apartamentos y un 2,7 % en viajeros. Las referencias revelan que el motivo está en el turista nacional que pasó de 59.604 viajeros en abril de 2024 frente a los 46.834, el pasado. Respecto a las pernoctaciones, el descenso se produce tanto en el campo de nacional como de otras nacionalidades.

El decreto del Consell de agosto de 2024 sentó las bases para diferenciar VUT de apartamentos. En el primer caso, cabe recordar que "solo considera vivienda turística el inmueble que se alquila completo (nunca se puede arrendar por habitaciones) por tiempo inferior o igual a 10 días seguidos a un mismo arrendatario. Se diferencia así la vivienda de uso turístico de otras viviendas en alquiler de corta estancia, cuya regulación es de competencia estatal".

Turistas en un balcón en Alicante. / Rafa Arjones

Además sólo puede ser vivienda turística aquella que disponga de informe municipal de compatibilidad urbanística favorable y una referencia catastral única e individualizada que deberá constar en el contrato de alquiler. Este punto también se ha convertido en un caballo de batalla que se ha visto agravado por dos aspectos: las moratorias decretas por los ayuntamientos, caso de la ciudad de Alicante, Valencia o Calp, por citar casos sonados.

Y, por otra parte, la guerra del Gobierno central con el Registro Único que suponía una invasión de las competencias autonómicas tal y como dijo recientemente el Tribunal Supremo. Una disputa que ha ganado precisamente la Comunidad Valenciana en primer término y que ha refrendado la defensa que hicieron, especialmente, los gobiernos autonómicos del Partido Popular. En el caso del sector, esta iniciativa supuso un nuevo quebradero de cabeza administrativo, porque suponía duplicar el trabajo que ya se hacía en las respectivas comunidades.

Pero la batalla de las cifras sigue sin afinarse. El propio Instituto Nacional de Estadísticas cuenta con una propuesta experimental para reflejar el estado de las VUT. Es una propuesta independiente de la de los apartamentos, que son edificio o bloques, que se gestionan de manera profesional y que se han visto perjudicados en la batalla dialéctica. En cualquier caso, la depuración del Registro de Turisme es una buena noticia porque ayudará a definir con mayor precisión la realidad que vive un segmento de la oferta turística de la Costa Blanca.