CCOO denuncia ante la CEV el bloqueo de las negociaciones del convenio de limpieza

La necesidad de que se produzcan avances en las negociaciones del convenio colectivo de limpieza de edificios y locales ha llevado este martes a CCOO a protagonizar una protesta ante la sede de la patronal alicantina. Desde el sindicato han denunciado de esta manera el bloqueo en las conversaciones. El documento provincial es el que marca las condiciones laborales de este colectivo profesional y, por este motivo, lamentan que la falta de diálogo perjudique a los trabajadores.

"Las mesas negociadoras de la gran mayoría de los distintos convenios provinciales y autonómicos que deben regular las condiciones laborales de las personas trabajadoras del sector de limpieza de edificios y locales se vienen encontrando en una situación de bloqueo ante las posturas patronales que lejos de entender la necesidad de dignificación del colectivo han abrazado los discursos reaccionarios pretendiendo retrocesos en los convenios en materias como los complementos de incapacidad temporal con la excusa de los índices de absentismo, petrificación de las condiciones laborales dejándose engullir por el SMI y pretensión de compensación y absorción de los complementos actualmente establecidos", ha señalado en un comunicado.

Un momento de la protesta ante la sede de CEV Alicante. / INFORMACIÓN

Desde la organización sindical, denuncian que "esta posición no es aislada sino generalizada y se traslada incluso al ámbito estatal donde la negociación colectiva tampoco tiene perspectivas de avances significativos en la dirección que el sector necesita, y nos referimos a todo el sector, incluyendo también a las empresas, y no solo a las personas trabajadoras".

Ante esta situación que consideran "insostenible y radicalmente injusta", desde Comisiones Obreras del Hábitat han elaborado un plan de acción del que forman parte una serie de concentraciones coordinadas que ha arrancado con el cierre de junio y cuyo objetivo es que obtengan la mayor repercusión posible y a las que animamos a participar a todas las personas trabajadoras del sector.