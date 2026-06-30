Los hoteles de la Costa Blanca se preparan para un lleno técnico y hacer más caja a finales de año

La provincia de Alicante, con Benidorm a la cabeza, se prepara para un verano de hoteles llenos y precios más elevados. El informe de perspectivas turísticas de Hosbec y CaixaBank evidencia que los buenos resultados, salvo sorpresa, se volverán a repetir en la Comunidad Valenciana y que las reservas en la mano, la única duda a despejar es si la subida de precios por habitación generará mayores beneficios a los propietarios y gestores de los establecimientos.

El monitor Biotrend es la herramienta con la que trabaja la patronal hotelera y, hasta la fecha, se ha convertido en un elemento de acierto para describir la coyuntura a la que se enfrenta el empresariado. Con todo ello, Hosbec sitúa su previsión de ocupación más elevada para la Comunidad en agosto con una estimación del 92 % y un crecimiento de un punto respecto a 2025. En este segundo semestre, se estima que prácticamente en todos los meses se va a estar por encima tanto de ocupación como de precio medio con un pico de tarifa de 215,5 euros durante el mes referente de vacaciones.

No obstante, la patronal ha advertido de que "todavía queda muchas reservas por formalizar ya que el ritmo de reservas es inferior al pasado verano por la incertidumbre internacional y un mercado doméstico debilitado por el incremento generalizado de todos los precios". En las grandes líneas que dibuja, Hosbec se apunta a que "septiembre vuelve a confirmarse como un mes con una gran expectativa, con una previsión de ocupación cercana al 90 %, aunque el precio medio es más económico".

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Costa Blanca, ligera caída

El modelo predictivo utilizado por Hosbec muestra que la Costa Blanca - sin incluir Benidorm -"puede registrar dos puntos menos de ocupación durante agosto, pero sin consecuencias económicas ya que los precios pueden elevarse de forma importante respecto a 2025". El destino que no falla es Benidorm. La ciudad de los rascacielos apunta a una repetición en el patrón de ocupación hotelera en el segundo semestre del año, mientras que su tirón económico va a estar en torno a la media de IPC rozando ya los 200 euros por habitación reservada durante agosto.

En el informe se puede ver el ritmo de reservas y también de precios medios. En el caso de la provincia de Alicante, el paralelismo es claro, aunque hay que tener en cuenta que cuanto mayor antelación, menos fiabilidad. No obstante, en julio, la previsión se sitúa ya en el 67,5 % frente al 70,1 % del año anterior 55,4 %. En cuanto a agosto, los apuntes son de 55,4 % frente a 63,1 %. Esa diferencia de unos cuatro puntos porcentuales es la tónica general, salvo en diciembre. Para el último mes del año, las reservas fijadas son del 12,6 %, cuando en 2025 para estas mismas fechas era del 11,4 %.

Previsión de reservas hoteleras en Benidorm. / Fuente: Biotrend /Hosbec

Si se mira Benidorm, el optimismo es mayor, porque el sistema va claramente al alza. Así, aunque las previsiones de reservas son ligeramente inferiores de cara a los tres meses de verano, lo cierto es que, para el último trimestre, ya se han igualdado o superado. Ejemplo significativo es también diciembre que se arrojan unos porcentajes de 26,6 % frente al 25,9 % en el 2025.

La herramienta El informe presentado por Hosbec se basa en la herramienta tecnológica Biontrend que conecta ya 140 establecimientos hoteleros, 18 PMS (sistemas informáticos de reservas) y 29 destinos turísticos, proporcionando información en tiempo real y a 365 días vista, con una predicción de comportamiento basada en la IA y en el análisis inteligente de las variables pasadas y futuras. Biontrend ha sido elegido como plataforma tecnológica para los sistemas avanzados de información tanto en Barcelona, Mallorca, Málaga y Canarias entre otros, configurándose como el estándar español de espacios de datos vinculados al sector hotelero. Está desarrollado por la patronal de la Comunidad Valenciana en colaboración con Turisme.

(noticia en elaboración)