Los morosos alicantinos con Hacienda: el Intercity eleva su deuda y el empresario ilicitano Ramón Salvador ya no es el que más debe

Ya es toda una tradición que el mes de junio se cierre con la publicación del popular listado de morosos con Hacienda, el documento que publica anualmente la Agencia Tributaria con todos los contribuyentes que deben más de 600.000 euros al fisco al cierre del ejercicio anterior. Y también era tradición que, en el caso de Alicante, todos los años el promotor Ramón Salvador encabezara el listado de los grandes morosos de la provincia, con su mercantil Residencial Mira Llevant.

Hasta este martes, en que, por primera vez, el empresario ilicitano ha perdido este peculiar trono, tras haber reducido considerablemente la cantidad que le reclama Hacienda. En concreto, el listado difundido por la Agencia Tributaria atribuye a la promotora de Salvador una deuda de 6.852.441 euros frente a los casi 42 millones con que aparecía en la edición anterior.

El ilicitano fue uno de los grandes señores del ladrillo en la provincia durante la época del boom inmobiliario, aunque luego cayó en desgracia al verse salpicado por diversos casos de corrupción, que le han obligado a visitar los juzgados en más de una ocasión. Desde el inicio de la crisis, Residencial Mira Llevant carece de actividad, pero seguía acumulando una importante deuda con el fisco.

El ilicitano Ramón Salvador. | JOSE NAVARRO / davidnavarro

Cabe señalar que el empresario también ha reducido la deuda que personalmente tenía con la Agencia Tributaria, que baja de 2.386.978 euros a 1.798.658, según el documento hecho público hoy.

El relevo

Con este movimiento, la mercantil Colmar Group Spain SA pasa a convertirse en el mayor moroso de la provincia, con algo más de 18 millones de euros. Al igual que la inmensa mayoría del listado, se trata de una compañía quebrada, que se encuentra en liquidación, pero que, mientras no se dé por extinguida, seguirá constando como deudor. En este caso, era una promotora perteneciente a un empresario holandés que, cuando estalló la burbuja, desapareció.

El segundo lugar corresponde a otra promotora en concurso de acreedores y sin actividad. En este caso la alcoyana Luxender, que en su día promovió un plan para construir más de 1.000 viviendas a los pies de la Sierra de Mariola. Un proyecto que nunca se materializó. El concurso en sí mismo acabó en los tribunales.

Intercity

Más allá de este relevo en la primera posición, también llama la atención que el Club de Fútbol Intercity SAD haya vuelto a incrementar la deuda que mantiene con la Agencia Tributaria. El único equipo cotizado de España prevé invertir la friolera de 60 millones de euros en la construcción de un nuevo estadio, sin embargo, sigue sin ponerse al día con Hacienda.

La lista publicada este martes le atribuye ya una deuda de 2.314.400 euros, frente al 1.615.342 euros con los que aparecía el año pasado. Sin duda, una situación de lo más peculiar y más cuando acaba de depositar 500.000 euros para que la Generalitat le conceda la tramitación de esta iniciativa como Proyecto de Interés Autonómico para acelerar su desarrollo.

Recreación del compejo deportivo y de ocio proyectado por el Intercity. / INFORMACION

Otro nombre conocido que repite es Procumasa, el grupo promotor de Valentín Botella, que suma más de dos millones de deuda entre las dos compañías que aparecen en el documento.

Datos nacionales

En total, la lista incluye este año 5.853 deudores en todo el país, 144 menos que un año antes, después de que en el último año hayan abandonado el listado 879 deudores y se hayan incorporado 735 nuevos.

La mayoría de los principales morosos con Hacienda eran personas jurídicas (4.742) y, el resto, personas físicas (1.111). Estos grandes morosos adeudaban a Hacienda 15.432 millones de euros, un 4,4 % menos que un año antes, de los que 12.177 millones correspondían a contribuyentes que aparecen como deudores principales; 2.557 millones a contribuyentes que son tanto deudores principales como responsables; y 698 millones a deudores únicamente responsables.

La Agencia Tributaria ha precisado que, si se eliminan las duplicidades por importes que aparecen atribuidos tanto a morosos principales como a responsables, la deuda se sitúa en 15.364 millones, un 12,2 % más.

El ministro de Hacienda, Arcadi España. / Jesus Hellin/ Europa Press

Además, 4.288 millones corresponden a deudas en proceso concursal, por lo que su eventual cobro está ligado al propio procedimiento.

Pagos para no salir

La Agencia Tributaria ha precisado que algunos contribuyentes que cumplían las condiciones para aparecer en la lista realizaron ingresos por 79,5 millones para evitarlo, algunos con abonos antes del cierre de año para reducir su deuda del umbral de los 600.000 euros (42,27 millones) y otros saldando completamente sus deudas tras ser incluidos (37,23 millones).

De acuerdo a los datos de la Agencia Tributaria, 879 morosos que aparecían en el listado de 2024, con una deuda de 1.729 millones, la han abandonado, ya sea por cancelar la deuda, bajarla de 600.000 euros, obtener un aplazamiento o suspensión o por falta de firmeza.