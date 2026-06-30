El Puerto de Alicante sacará a concurso la integración de la fachada marítima sur con la ciudad

Las cuentas de 2025 que la Autoridad Portuaria de Alicante (APA) ha presentado en el Consejo de Administración de este lunes suponen algo más que buenas noticias económicas. El crecimiento de la cifra de negocio hasta los 15,9 millones dan a Luis Rodríguez un respaldo para poner en marcha el denominado "Master Plan". La consecuencia más relevante de esta propuesta es que, a principios de 2027, la APA prevé sacar a concurso un ambicioso proyecto de renovación de la fachada marítima y su integración con la ciudad.

La iniciativa que el presidente ha puesto sobre la mesa contempla desde la actual zona de juegos infantiles frente al paseo de Canalejas hasta el acceso portuario por la autovía. Según han confirmado fuentes del puerto, la propuesta se dividiría en tres tramos y abordaría no solo la integración urbana, sino también resolver todos los problemas de movilidad interna. En este sentido, también está toda la transformación de la zona de naves en hub tecnológico.

Aunque la APA ha empezado a trabajar en el documento inicial, la idea inicial es que el concurso presente soluciones a problemas actuales como el acceso alrededor del propio edificio de la Autoridad Portuaria, así como el próximo a Casa Mediterráneo y, por supuesto, el directo de la autovía. A partir de aquí, el único punto que se queda fuera es el parque del Mar, un área que los vecinos han pedido que se abra al barrio y que tiene como obstáculo las vías del tren. Desde el Puerto, han señalado que este terreno está cedido al Ayuntamiento de Alicante y que irá parejo al desmantelamiento de las vías.

En cualquier caso, el proyecto fija, en una primera parte, el tramo que va desde la zona del muelle de Poniente hasta la estación de autobuses provisional. Aquí se debe tener en cuenta la construcción del centro de congresos en el que trabaja la Diputación de Alicante y que también va por la vía del concurso. La segunda parte cubre el ámbito que va desde la Casa del Mediterráneo, teniendo de línea delimitadora los accesos que van hasta el ferry a Orán, y llega hasta todo el suelo descontaminado. Por último, está la zona más meridional que se quiere configurar como un área tecnológica y de logística.

El Consejo de Administración del puerto ha dado el visto bueno a las cuentas de 2025. / INFORMACIÓN

Directo a inversiones

Detrás de esta decisión están los resultados económicos. Como ya avanzó INFORMACIÓN, la APA cierra 2025 con un volumen de negocios históricos. Los 15,96 millones suponen un crecimiento del 2,5 % respecto a 2024 y este porcentaje es un dato que Puertos del Estado cataloga como óptima. La financiación de estas grandes infraestructuras está ligada a secuencias de crecimiento. Sería algo así como que más recibes cuanto mejor gestiones. De esta manera, la aprobación de las cuentas y la senda de crecimiento permiten apretar en la aplicación del plan de inversiones 2026-2029.

Rodríguez ya anunció una hoja de ruta de 241 millones para estos cuatro años y puso en el centro las obras relativas a las conexiones ferroviarias, que se consideran estratégicas para la entrada y salida de mercancías. También recordó las mejoras del muelle 14, el de cruceros, en el que ya se trabaja para ampliar su capacidad. La justificación es evidente: la llegada de cruceristas está dando alegrías a la caja portuaria y es una de los motivos por los que las cuentas salen. En otro ámbito, está el muelle 13 dirigido a las mercancías de granel, que son las más rentables.

Nuevo gestor

En otro punto del orden del día, el Consejo ha aprobado el cambio de titularidad en el centro de negocios de la antigua Casa del Mar. La APA lo define como un paso de "garantía para la continuidad de la actividad económica de la concesión del edificio de desarrollo empresarial ubicado en el muelle de Poniente"; pero sin duda, la decisión vuelve a dar una vuelta de tuerca a la gestión de un inmueble que pasa a un tercer gestor en menos de una década.

Centro de negocios cambia de manos. / RAFA ARJONES

APA abrió un expediente de caducidad a Business World Alicante (BWA), cuya situación de incumplimiento de condiciones en el ejercicio 2024 —entre ellas el deterioro del inmueble y la falta de reposición de garantías. Inicialmente, el gestor y cara visible del proyecto fue Javier Reina. El empresario traspasó la gestión a Regus, una marca conocida en el ámbito de espacios y oficinas profesionales. Ahora y "siguiendo el criterio del Consejo de Estado, el puerto propuso al acreedor hipotecario, Bankinter, la búsqueda de un nuevo operador para evitar la pérdida de la concesión y asegurar la continuidad del proyecto", según se señala en un comunicado.

Finalmente, la propuesta de la entidad financiera fue la empresa Metromedia Inversiones. Tras la firma está la familia Palacio, que ha acreditado la oportuna solvencia técnica y económica, experiencia en la gestión de activos empresariales y cumplimiento de todos los requisitos legales exigidos, ha sido ratificada por el Consejo de Administración. En este caso, el ejemplo es Nobo, el inmueble que gestiona la sociedad en la carretera de Madrid. Tampoco hay que olvidar que el apellido está ligado por diversos puntos a la infraestructura portuaria y, además de la historia, el relevo supone agrandar el vínculo de holding alicantino a esta zona, cuya avenida principal lleva el nombre de Perfecto Palacio de la Fuente, padre del ex presidente de CEV Alicante, Perfecto Palacio López.

"La nueva concesionaria se subrogará plenamente en derechos y deberes, incluyendo la conservación, mantenimiento y explotación del espacio, en una actuación que permite dar estabilidad jurídica al proyecto y consolidar el puerto como enclave atractivo para la actividad económica y la innovación empresarial", señalan.