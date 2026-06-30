El textil valenciano toma posiciones ante la obligación de reciclar las prendas

La patronal que reúne a las empresas del sector textil de la Comunidad Valenciana, Ateval, ha participado por primera vez en la Textile Recycling Expo 2026, celebrada en Bruselas, el principal encuentro europeo especializado en reciclaje textil, economía circular y tecnologías sostenibles. Una presencia que supone un paso más en la estrategia de internacionalización de la asociación y en su compromiso por situar al clúster textil valenciano entre los referentes europeos en innovación y circularidad.

Desde un espacio expositivo compartido con las empresas Jose Gisbert S.L., Euro-Goodnight S.L., Albero y Sempere S.L. y Recuperados Llácer S.L., Ateval ha mostrado las soluciones que el ecosistema textil valenciano está desarrollando para afrontar uno de los grandes desafíos del sector: avanzar hacia un modelo plenamente circular que permita reducir el impacto ambiental, incrementar el aprovechamiento de los recursos y responder a las nuevas exigencias regulatorias y de mercado.

La participación en esta feria internacional ha permitido poner en valor la fortaleza del textil valenciano, uno de los pocos ecosistemas europeos que integra toda la cadena de valor, desde la fabricación de fibras e hilados hasta el reciclaje y la valorización de residuos textiles. Esta capacidad, unida a la estrecha colaboración entre empresas, centros tecnológicos y entidades de apoyo, constituye un activo diferencial para afrontar la transformación que vive actualmente la industria.

Retos

Precisamente, el reciclaje textil y la circularidad se han consolidado como dos de los principales retos estratégicos del sector. La implantación de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), el desarrollo del Pasaporte Digital de Producto, las exigencias en materia de ecodiseño o la necesidad de incrementar la capacidad de reciclaje de fibras están redefiniendo la cadena de valor textil en toda Europa. En este contexto, encuentros como la Textile Recycling Expo se convierten en espacios clave para compartir conocimiento, generar alianzas y acelerar la innovación.

Otro momento de la feria. / Información

Durante la feria, el equipo de Ateval ha mantenido encuentros con empresas, centros tecnológicos y organizaciones europeas para conocer las últimas soluciones en reciclaje de fibras, gestión de residuos textiles, nuevos materiales y tecnologías aplicadas a la economía circular, así como para intercambiar experiencias sobre los cambios regulatorios que marcarán el futuro del sector.

Además, la asociación ha aprovechado su presencia en Bruselas para difundir los principales proyectos europeos y nacionales en los que participa actualmente, acercando a las empresas nuevas oportunidades de innovación y financiación. Entre ellos destacan CirculaTEX, ElevateTEX, InnDIH AI CONNECT, No Fake Fashion (NFF) y CANNAMATER, iniciativas centradas en la sostenibilidad, la digitalización, la trazabilidad y la competitividad de la industria textil.