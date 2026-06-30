Los vendedores ya exigen precios un 60 % por encima de los valores de tasación de las viviendas en Alicante

Ni siquiera la caída del número de operaciones registrada en los primeros meses del año logra frenar el precio de la vivienda en Alicante. La escasez de oferta mantiene altas las expectativas de los vendedores -sobre todo, los particulares, que suponen la mayoría del mercado- lo que se refleja en nuevos incrementos en los precios que aparecen en los anuncios.

El problema llega a la hora de financiar las compras, lo que obliga a solicitar unas tasaciones que cada vez se alejan más de esas cantidades, a pesar de que también crecen a un ritmo sorprendente. En concreto, en el caso de la provincia, el precio medio del metro cuadrado que aparece en los portales es hasta un 62 % superior a la valoración que realizan las entidades especializadas, lo que acaba por tumbar un buen número de operaciones.

Así lo advertía hace unos días en este mismo periódico la delegada de Asicval en Alicante, Matilde Irles, y lo corroboran ahora los últimos datos publicados por distintas organizaciones. En concreto, este martes han coincidido en publicar sus balances Fotocasa, uno de los mayores portales inmobiliarios de España, y Tinsa, una de las grandes tasadoras de referencia.

Más de 3.200 euros

Según el primero de ellos, el precio de la vivienda de segunda mano se sitúa ya en la provincia en una media de 3.204 euros por metro cuadrado, tras subir un 6 % solo en el último trimestre y hasta un 16,8 % en tasa interanual. Unas cifras que mantienen a Alicante entre las demarcaciones donde más se encarecen los inmuebles, con precios que en algunos municipios resultan ya totalmente prohibitivos para el ciudadano medio.

Anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria / Tomàs Moyà - Europa Press

Por ejemplo, en Calp los vendedores ya piden una media de 4.877 euros por metro cuadrado -es decir, que una casa de unos 100 metros ya roza el medio millón de euros-; en l'Alfàs del Pi está en 4.499 euros; en La Vila Joiosa, 4.356; en Benidorm, en 4.263; y en El Verger, en 4.118 euros.

Unos precios que, eso sí, contrastan con los que aún pueden encontrarse en las poblaciones del interior, como Villena, donde los anuncios recogen un coste medio de 977 euros por metro, según Fotocasa; o Novelda, con 1.078.

Menos hipoteca

Por sí solos, estos previos ya suponen un problema importante para el acceso a la vivienda de una parte considerable de la población, que ni siquiera con ayuda puede permitirse pagar estas cantidades. Pero la situación se agrava por el hecho de que las cantidades que demandan los propietarios superan con mucho las valoraciones que realizan las tasadoras, lo que limita la hipoteca que puede solicitarse.

De esta forma, de acuerdo con las tasaciones realizadas por Tinsa, el valor del metro cuadrado en la provincia se sitúa en el segundo trimestre del año en 1.979 euros. Se trata de la cifra más alta de la historia, tras haberse incrementado en un 20,7 % en el último año, pero queda muy lejos de la que solicitan los compradores.

En concreto, los propietarios demandan 1.225 euros más por metro, o, lo que es lo mismo, un 62 % más de lo que los profesionales del sector consideran que vale en estos momentos la vivienda en la zona.

Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria. / Tomàs Moyà - Europa Press

Esta discrepancia obliga a muchos compradores a rebajar sus expectativas o a solicitar menos financiación de la que pensaban. De esta forma, el importe medio solicitado en la provincia se sitúa en 140.600 euros, según Tinsa, lo que contrasta con los más de 200.000 euros que cuesta de media cada casa que se vende, de acuerdo con los datos de los notarios.

Los más afortunados cubren la diferencia gracias a la ayuda de la familia y, especialmente, de las donaciones de dinero que reciben de sus padres, que se han incrementado considerablemente en los últimos años, aprovechando también la rebaja fiscal aprobada por la Generalitat.

Solvencia insuficiente

Aún así, aquí entra también otro factor, que es el de la solvencia necesaria para afrontar esas hipotecas. La normativa penaliza a los bancos si conceden préstamos a personas que deban destinar más del 35 % de sus ingresos para pagarlos y, con las cifras actuales, el esfuerzo medio de los nuevos hipotecados en la provincia ya está en el 40 %, de acuerdo con los datos de la citada tasadora.

Es decir, que gran parte de los compradores tampoco podrían pagar hipotecas de mayor importe, aunque las tasaciones les permitieran solicitarlas.