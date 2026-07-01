Baleària finaliza la compra de Armas tras incorporar los activos del Estrecho y Alborán

Baleària da por cerrada la integración de Armas Trasmediterránea tras la incorporación de los activos que esta última compañía tenía para operar en el Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán, una vez que ha obtenido todas las autorizaciones necesarias de las autoridades españolas y marroquís. La naviera presidida por Adolfo Utor ya había integrado, previamente, los activos que la firma tenía en Canarias, para los que recibió permiso con anterioridad.

La adquisición del perímetro de Alborán incorpora al Grupo Baleària tres buques: el JJ Sister, el Almariya y el Volcán de Timanfaya. Por su parte, la integración del perímetro del Estrecho incluye la adquisición de distintas concesiones, así como del buque Ciudad de Málaga. Con ambas operaciones, Baleària asumirá cerca de 250 empleados.

El presidente de Baleària, Adolfo Utor, ha destacado la relevancia de esta operación estratégica, señalando que esta unión consolida un proyecto empresarial de largo plazo en el que confluyen trayectorias muy relevantes del transporte marítimo español. Asimismo, ha afirmado que Baleària asume este crecimiento como el principal operador de ferry de capital nacional, estando presente en todas las conexiones de cabotaje del territorio nacional y siendo capaz de garantizar el carácter estratégico y esencial que las comunicaciones marítimas representan para la cohesión y vertebración territorial del país.

El presidente de Baleària, Adolfo Utor / Vicens Gimenez

Utor también ha remarcado que la hoja de ruta de la compañía es clara y que responderá con solvencia, innovación y estabilidad a los usuarios, transportistas, equipos y territorios, tal como ya se viene haciendo en Canarias. Para ello, se prevé invertir y adaptar la oferta a los estándares de calidad de la matriz Baleària, integrando y reforzando los equipos y optimizando las operativas mediante un plan de inversión y mejora de la flota adquirida que potenciará la calidad, la experiencia del pasajero, la sostenibilidad ambiental y la cultura corporativa.

Autorizaciones

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autorizó la operación correspondiente al perímetro del Estrecho en marzo y la de Alborán en mayo, mientras que la autoridad de competencia marroquí dio su visto bueno a ambos perímetros la semana pasada.

La culminación de estas dos áreas se produce un mes después de que Baleària tomara el control efectivo de la operativa en el archipiélago canario bajo la marca Baleària Canarias, donde ya está en marcha un plan de inversión de 45 millones de euros a tres años para la modernización de los buques, la incorporación de cuatro nuevas embarcaciones y el refuerzo de las plantillas.

Un camión desembarca de uno de los buques de Baleària. / INFORMACIÓN

Con esta operación, el grupo resultante suma cerca de 4.500 empleados y una flota que supera los 50 barcos. El volumen de tráfico anual conjunto superará ampliamente los 8 millones de pasajeros y los 11 millones de metros lineales de carga, generando una facturación consolidada superior a los 1.000 millones de euros.

De este modo, Baleària consolida su papel como naviera nacional de referencia en una red marítima esencial para la movilidad de personas, vehículos y mercancías. La compañía refuerza su presencia en todas las conexiones estratégicas entre la Península, los territorios extrapeninsulares y el norte de África, con una mayor escala operativa y una visión de largo plazo orientada a garantizar estabilidad, eficiencia y calidad en el servicio. Esta nueva etapa apuntala el compromiso de Baleària con la conectividad, con las personas que hacen posible su actividad y con los territorios donde el transporte marítimo desempeña un papel estratégico.