EEUU paraliza el T-MEC, el acuerdo comercial con México y Canadá que mueve más de dos billones de dólares al año

La ruptura entre Estados Unidos, México y Canadá ha sido sellada con apenas 154 palabras. La Casa Blanca ha anunciado este miércoles en un breve comunicado que no renovará el coloso acuerdo comercial que mantiene con sus vecinos fronterizos desde el 1 de julio de 2020, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC, por sus siglas). Este tratado ha sido clave en mover más de dos billones de dólares (1,7 billones de euros) al año entre los tres países.

Aunque el T-MEC apenas llevaba seis años en vigor, reemplazó el acuerdo anterior — el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)— que entró en vigor hace más de 30 años. La noticia ha llegado mientras Canadá celebraba su fiesta nacional y mientras los tres países colaboran como anfitriones del Mundial de fútbol.

Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, ha precisado que, después de una reunión virtual con ambos países, Washington no ha renovado el pacto comercial “a la espera de la resolución de estos temas” o hasta “la terminación del acuerdo”. La Casa Blanca también ha anunciado una tercera ronda de negociaciones bilaterales con México, que tendrá lugar el 20 de julio.

Vigente hasta 2036

No obstante, el mensaje de Washington no significa que el pacto vaya a desparecer mañana: dispone de vigencia hasta 2036. En este caso, la Administración de Trump optará por una revisión anual de la alianza, en lugar de renovar el pacto para los próximos 16 años, como estaba previsto en el mecanismo de revisión del tratado. En la reunión virtual han estado presentes el representante comercial de México, Marcelo Ebrard y su homólogo canadiense, Dominic LeBlanc.

"Estados Unidos no aceptó renovar el T-MEC en su forma actual. En consecuencia, el T-MEC no se renueva", ha indicado este miércoles la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, a través de un breve comunicado. "No obstante, el acuerdo permanece vigente a la espera de que se resuelvan estas cuestiones o hasta que se produzca la terminación del acuerdo", ha aclarado.

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Canadá y México exigieron una prórroga

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, adelantó que mantendría el acuerdo vigente hasta 2036, a pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no haya confirmado su prórroga. El acuerdo se sometió al examen político en un momento de renovada tensión entre Canadá y Estados Unidos. El país norteamericano sigue sujeto a aranceles sobre las importaciones canadienses.