El fundador de Finetwork y expresidente del Eldense, Pascual Pérez, entra en la lista de morosos con Hacienda

Mientras sigue la disputa por el control de Finetwork -el operador virtual de telefonía móvil que fundó y que se encuentra en proceso concursal-, el empresario eldense Pascual Pérez acaba de sufrir un nuevo varapalo al ver su nombre publicado en la lista de morosos de Hacienda. Un documento que recopila todos los contribuyentes -ya sean personas físicas o jurídicas- que a 31 de diciembre mantenían una deuda firme con la Agencia Tributaria superior a los 600.000 euros.

En el caso del también expresidente del Club Deportivo Eldense -que es la primera vez que aparece en el listado-, el saldo impagado asciende a 718.968 euros. Una cantidad bastante inferior a la que presenta otro empresario alicantino incluido en el documento, el ilicitano Ramón Salvador, que adeuda 1,8 millones de euros.

La aparición de Pérez en la lista de morosos de Hacienda coincide con el mal momento que atraviesa Finetwork y la disputa que existe entre los propietarios de la compañía, con el empresario eldense a la cabeza, y la multinacional Vodafone por el control de la firma.

El origen de esta situación está en la deuda de unos 50 millones de euros que Wewi Mobile, la matriz de Finetwork, llegó a acumular con Vodafone por el alquiler de su red. Un impago que llevó a la sociedad a entrar en preconcurso y tratar de negociar un acuerdo para salvarse.

Sin embargo, Vodafone se adelantó y presentó un plan de reestructuración que incluía quedarse con la propiedad de la firma en pago por la deuda, un plan que el juzgado aprobó sin contar con los propietarios de la firma, que decidieron recurrir.

Antigua sede de Finetwork en Elda. / TAT Photo

Hace solo unas semanas la Audiencia Provincial dictó sentencia dando la razón a los socios de Finetwork y devolviéndoles en control de la firma, cuya situación dista mucho de estar clara. Entre otras cosas porque, según publica el diario Expansión este miércoles, en el proceso Pascual Pérez habría vendido la marca Finetwork a Vodafone, por lo que, aunque recupere el control de la compañía, podría verse obligado a dejar de utilizarla a partir de octubre.

Entre medias, los socios de Finetwork han presentado una querella contra Vodafone y su CEO en España, José Miguel García, por administración desleal. Sin duda, la aparición de Pascual Pérez ahora entre los deudores con Hacienda supone una mala noticia más para el eldense

Otros nombres

El fundador de Finetwork no es el único alicantino que aparece en la lista de la Agencia Tributaria, que incluye a varias decenas de contribuyentes de la provincia, la mayoría empresas quebradas.

Como principales novedades en la edición de este año destaca el aumento de la deuda del Club de Fútbol Intercity SAD, que asciende ya a 2.314.400 euros, frente al 1.615.342 euros con los que aparecía el año pasado.

Por el contrario, el empresario ilicitano Ramón Salvador, que tradicionalmente encabezaba la lista de morosos alicantinos con su mercantil Residencial Mira Llevant, reduce considerablemente la deuda de esta compañía desde 42 millones que constaban el año pasado a poco más de 6,8 millones. Igualmente, la deuda personal que mantiene con el fisco se reduce de 2.386.978 euros a 1.798.658.

De esta forma, la promotora Colmar Group, también quebrada desde hace décadas, aparece como el mayor deudor de la provincia, con 18 millones.