Los jóvenes con peores empleos tienen un 23% menos de opciones de vivir en pareja

Un hombre con un contrato laboral precario y sin estudios universitarios tiene un 23% menos de probabilidades de vivir en pareja que otro, de su misma edad, pero con un empleo estable y formación universitaria. Así lo cuantifica un estudio publicado este miércoles por Funcas y que analiza los efectos de la precariedad laboral en la vida afectiva de los españoles. Sus datos confirman que unas malas condiciones de trabajo, como un contrato temporal, a tiempo parcial o con salarios bajos, son un obstáculo para emprender proyectos vitales compartidos, si bien esa inestabilidad, sumada a un bajo nivel educativo, perjudica en mayor medida a los hombres, que a las mujeres.

"Las recientes transformaciones del mercado laboral y de las trayectorias juveniles han alterado profundamente los procesos de emparejamiento. [...] Si el acceso a la convivencia depende cada vez más de determinados niveles de estabilidad económica y educativa, las desigualdades sociales podrían acabar condicionando también el propio acceso a la vida familiar", alerta el informe de Funcas. El mismo está elaborado a partir de los datos recopilados por el CIS en enero de 2025 y en base a encuestas realizadas entre 3.854 personas. El investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Héctor Cebolla determina en su trabajo que la precariedad laboral afecta a hombres y mujeres, pero de forma desigual. Entre ellos, la suma de un mal trabajo y una baja formación académica -que suele ser sinónimo de escasas expectativas futuras- perjudican las posibilidades de tener pareja y vivir con la misma.

Mientras que entre las mujeres el factor diferencial es el empleo fijo, indistintamente de si la trabajadora tiene o no formación universitaria. Si tiene empleo fijo sus posibildiades de vivir en pareja se multiplican, si no lo tiene, se desploman entre un 29 y un 32% respecto a la primera. No obstante, en términos absolutos, el análisis concluye que ellas tienen más opciones que ellos de convivir. El 43% de las mujeres menores de 30 años con estudios universitarios vive en pareja, frente al 26% de los hombres. Una brecha que se reduce bastante con el paso del tiempo, ya que esos mismos perfiles pasan a un 75% de las mujeres de entre 30 y 44 años y un 70% entre los hombres. "Las mujeres, siguiendo la pauta tradicional, acceden antes y en mayor medida a la convivencia en pareja que los hombres", apunta el informe.

Menos convivencia y menos parejas

El estudio de Funcas no solo sondea las posibilidades de vivir o no en pareja en función de la situación socioeconómica de la persona, sino también la propia posibilidad de tener o no pareja. Según el número predicho de relaciones recopiladas por el investigador del CSIC, un hombre menor de 30 años con un empleo estable y estudios universitarios tendrá una media de 2,6 relaciones, frente a las 1,9 relaciones que tendrá un universitario pero con trabajo temporal. Entre las mujeres de dicha edad la brecha existe, pero es inferior, de 2,7 parejas frente a 2,3, respectivamente. Si bien entre las mujeres de baja cualificación la tendencia a tener más parejas es mayor (3,2) que entre las cualificadas (2,8).

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"A partir de los 45 años, las diferencias entre los perfiles de hombres casi desaparecen. Todos presentan niveles similares de relaciones acumuladas, lo que sugiere que las desigualdades relacionales masculinas se concentran especialmente durante las etapas centrales de la formación de familias. Entre las mujeres, el patrón es distinto y más estable a lo largo del ciclo vital. Las diferencias aparecen principalmente asociadas al nivel educativo más que a la posición laboral", concluye el estudio.