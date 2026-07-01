Lucia Pascual renueva como presidenta de la Cámara de Alcoy

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Alcoy ha celebrado este miércoles el pleno constitutivo de la nueva corporación, en un acto institucional que ha proclamado a Lucía Pascual como presidenta. El pleno aprobó por la tarde la candidatura única y de manera unánime presentada para el Comité Ejecutivo, en la que estarán Consuelo Vaquer Quiles, como vicepresidenta primera y Ignacio Gómez Orts, como vicepresidente segundo. Al frente de la tesorería estará Isabel Calatayud Palmer y en las vocalías, Nuria Eva Moltó Moncho, Javier Expósito Álvarez y Pablo de Gracia Pérez

La presidenta agradeció la confianza depositada nuevamente en su persona y mostró su compromiso de seguir trabajando junto al Pleno y al Comité Ejecutivo para fortalecer el papel de la Cámara como institución de referencia para el tejido empresarial de la ciudad. Pascual aseguró que se pondrá el "foco en la consecución de suelo industrial de calidad y la pronta respuesta a cualquier necesidad que requiera cualquier empresa alcoyana".

La nueva responsable incidió también en la necesidad de defender aquellas actuaciones que contribuyen directamente a mejorar la competitividad de las empresas: e Corredor Mediterráneo, el desarrollo de infraestructuras logísticas, energéticas e hídricas adecuadas, “y una visión abierta que nos permita conseguir más y mejor suelo industrial”.

Lucía Pascual deposita su voto en el pleno de la Cámara de Alcoy. / INFORMACIÓN

Durante el acto también intervino la consellera Marián Cano, quien clausuró la sesión. La titular autonómica destacó la importancia de las cámaras de comercio como aliadas estratégicas para impulsar la competitividad, la innovación, la internacionalización y el crecimiento de las empresas alcoyanas. Cano valoró la unanimidad con la que el empresariado alcoyano ha dado apoyo a Lucía Pascual, y reivindicó a la Cámara de Comercio como un espacio de diálogo y de atención asertiva para la industria y el resto de tejido productivo para conseguir su internacionalización y su crecimiento competitivo.

La consellera se ha comprometido a “defender a la empresa, que debe situarse en el centro de la sociedad, y a contribuir a la transformación energética, siempre con la colaboración publico-privada y el diálogo permanente”. Al acto también ha asistido la directora general de comercio de la Generalitat, María Isabel Sáez, quien reivindicó el papel de las cámaras de comercio locales como foco de generación de empleo y riqueza.