Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comisión caso BañoIncendio AspeOkupas harineras AlicanteTopless piscinaDirecto VenezuelaEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Desastre natural

Repsol fleta tres aviones con ayuda de emergencia para las víctimas de los terremotos en Venezuela

La petrolera española ha enviado tres aeronaves cargadas con más de 100 especialistas, incluyendo personal de rescate y sanitarios, para apoyar tras los seísmos

Vista aérea de edificios derrumbados por los terremotos en Caraballeda, en el estado de La Guaira.

Vista aérea de edificios derrumbados por los terremotos en Caraballeda, en el estado de La Guaira. / MIGUEL MEDINA / AFP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Monique Zamora Vigneault

La petrolera española Repsol ha movilizado tres vuelos de ayuda para atender a las víctimas de los seísmos en Venezuela, según ha comunicado la compañía este miércoles. Los tres aviones han partido al país sudamericano con personal de rescate, sanitarios y material humanitario tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país el pasado 24 de junio. En la última hora, el número de fallecidos se ha elevado a 2.295 personas.

El integrante del Ibex 35, presente en el país desde 1993, ha puesto su capacidad logística al servicio del operativo coordinado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y las autoridades españolas.

El primer avión con destino a Valencia (Venezuela) despegó desde Madrid el pasado sábado con más de 63 especialistas. Entre ellos, bomberos, guías caninos y miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y otros equipos especializados. Este avión también ha contado con nueve perros de rescate para habilitar en las labores de búsqueda de supervivientes.

Este mismo miércoles ha partido un segundo avión con 44 expertos. Esta aeronave ha contado con sanitarios, expertos en logística y cocineros con el motivo de proporcionar ayuda en el hospital de campaña que la AECID instalará en la zona más perjudicada por los seísmos. Horas después del despegue del segundo avión, el tercer vuelo con material humanitario y suministros de primera necesidad ha partido desde la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Noticias relacionadas

La compañía enmarca esta operación en su política de apoyo a las comunidades en las que desarrolla su actividad. Un caso reciente fue la movilización de recursos tras las inundaciones de Derna (Libia) en septiembre de 2023 y la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha a finales de 2024.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. María Cristina Clemente Buendía, notaria alicantina: 'Hay una escritura que puede evitar conflictos familiares y no es el testamento
  2. Jubilación con 30 años cotizados: a qué edad puedes retirarte y cuánto cobrarás al mes
  3. El precio del combustible baja a niveles de antes de la guerra a la espera de si hay prórroga en las ayudas
  4. La Agencia Tributaria inspecciona diez inmobiliarias en Alicante en una gran operación contra el fraude fiscal en el sector
  5. Los morosos alicantinos con Hacienda: el Intercity eleva su deuda y el empresario ilicitano Ramón Salvador ya no es el que más debe
  6. La emprendedora alicantina que llevó la madera tropical a Leroy Merlín
  7. La Ley de Propiedad Horizontal aclara qué hacer si otro coche ocupa parte de tu plaza de garaje: ni grúa ni bronca con el vecino
  8. Paga extra de verano para pensionistas: cuándo se ingresa y cuánto se cobra según la Seguridad Social

Repsol fleta tres aviones con ayuda de emergencia para las víctimas de los terremotos en Venezuela

Repsol fleta tres aviones con ayuda de emergencia para las víctimas de los terremotos en Venezuela

EEUU paraliza el T-MEC, el acuerdo comercial con México y Canadá que mueve más de dos billones de dólares al año

EEUU paraliza el T-MEC, el acuerdo comercial con México y Canadá que mueve más de dos billones de dólares al año

Molins prevé empezar a cotizar en el Mercado Continuo el próximo 13 de julio

Molins prevé empezar a cotizar en el Mercado Continuo el próximo 13 de julio

Lucia Pascual renueva como presidenta de la Cámara de Alcoy

Renfe suspende las oposiciones para cerca de 5.000 aspirantes por las dudas sobre el psicotécnico y recurre a la Abogacía del Estado

Renfe suspende las oposiciones para cerca de 5.000 aspirantes por las dudas sobre el psicotécnico y recurre a la Abogacía del Estado

Este consejo legal que puede evitarte perder paro e indemnización si quieres dimitir

Este consejo legal que puede evitarte perder paro e indemnización si quieres dimitir

Norges Bank negocia la compra de los centros comerciales de Balkany en España por 1.500 millones

Norges Bank negocia la compra de los centros comerciales de Balkany en España por 1.500 millones

Aena excluye a Saba del concurso para la gestión de párkings de aeropuertos y deja a Eysa y Setex como único finalista

Aena excluye a Saba del concurso para la gestión de párkings de aeropuertos y deja a Eysa y Setex como único finalista
Tracking Pixel Contents