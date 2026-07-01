Ellos son albañiles y ellas trabajan de limpiadoras: así se mantiene la segregación por sexos en el mercado laboral alicantino

Aunque hace ya casi 50 años que la Constitución estableció la igualdad entre hombres y mujeres, el mercado laboral alicantino sigue mostrando una clara dualidad, donde ellas se llevan los peores contratos y las mayores tasas de precariedad, pero, además, se mantiene una férrea segregación entre lo que se consideran trabajos femeninos y masculinos.

Así lo reflejan los últimos datos recopilados por el Observatorio de las Ocupaciones del Sepe, que cada año analiza el estado del mercado de trabajo en las diferentes provincias españolas.

Unos datos que llaman poco al optimismo desde el punto de vista de la igualdad real entre géneros, a pesar del buen momento general por el que atraviesa la economía y el récord de empleo que se registra.

Así, en términos generales, las mujeres solo lograron el año pasado el 46,3 % de todos los contratos formalizados en la provincia, frente al 53,4 % de los hombres, lo que significa que la brecha de género se agrandó en casi un punto en 2025. Pero, además, donde se dan las mayores diferencias es en la calidad de esos contratos.

Las mujeres sólo representaron el 41,8 % de los nuevos empleos indefinidos, frente al 58,2 % que coparon los barones, mientras que fueron mayoría -el 51,2 %- entre los profesionales que tuvieron que conformarse con un empleo temporal.

Dos albañiles en plena faena en la ciudad de Alicante. / Héctor Fuentes

Igualmente, también sufrieron en mayor medida la parcialidad. Hasta el 43,7 % de todos los contratos firmados por ellas fueron para trabajar por horas o a media jornada, un porcentaje que cae hasta el 24,23 % entre los varones.

Oficios

Tan sorprendente como lo anterior es que siga existiendo una clara diferenciación entre las ocupaciones que consiguen unos y otras. O, en otras palabras, que en la práctica sigan existiendo trabajos de hombre y de mujeres. Eso sí, con la excepción del trabajo de camarero, que es la profesión que el año pasado concentró un mayor número de incorporaciones en ambos géneros.

La situación cambia cuando se analizan el resto de ocupaciones más contratadas. Tras la de camarero, que sumó 28.872 altas en 2025, el oficio con más contratos entre los varones alicantinos durante el pasado ejercicio fue la de peón industrial, con 15.722 incorporaciones; seguido por los peones agrícolas, con 14.042; los albañiles, con 10.721; y los peones de transporte (9.400).

Por su parte, en el caso de las mujeres, la segunda ocupación más contratada es la de vendedoras en tiendas, con 21.895 altas, seguida muy de cerca por la de personal de limpieza, con 21.336. Sólo en cuarta posición y con una cifra muy reducida aparece la de peón industrial, con 9.500 contratos; mientras que la quinta posición es para las cuidadoras de niños, con 8.467.

Menos dinero

Todas estas diferencias probablemente carecerían de importancia si no se trasladaran más tarde al nivel de ingresos de cada uno, con todas las implicaciones que esto conlleva, como la imposibilidad de mantener una independencia económica, en caso necesario.

En este caso hay que recurrir a los datos de la Agencia Tributaria para comprobar que las mujeres alicantinas ganan una media del 16 % menos que sus compañeros, lo que se traduce en 3.559 euros menos al año. Una discriminación difícil de combatir, ya que no se debe a que no se trata de que las empresas les paguen a ellas menos dinero por el mismo trabajo, sino que reiteradamente las mujeres son las acaban en los empleos peor pagados, con contratos temporales y con una jornada más reducida.

Y lo más grave de todo es que estas diferencias se arrastran de por vida, ya que un salario menor durante la vida laboral se traduce, posteriormente, en una pensión también más baja: según el último balance de la Seguridad Social, la pensión media que reciben las alicantinas es de 1.180 euros frente a los 1.460 euros que perciben los hombres.