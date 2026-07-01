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Estos son los domingos y festivos que podrán abrir los comercios de la Comunidad Valenciana en 2027

El Observatorio del Comercio Valenciano da luz verde a las once aperturas extraordinarias

Un establecimiento en rebajas, en imagen de archivo.

Un establecimiento en rebajas, en imagen de archivo. / ANTONIO AMORÓS

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David Navarro

David Navarro

Alicante

El Observatorio del Comercio Valenciano ha dado luz verde este miércoles al calendario de domingos y festivos en que podrán abrir las tiendas de la Comunidad a lo largo del próximo año. Se trata de las aperturas que afectan al conjunto de municipios de la autonomía y que se suman a las que también tienen autorizadas las denominadas Zonas de Gran Afluencia Turística para los periodos de mayor llegada de visitantes.

Tal y como marca la legislación, en total son once los festivos que podrán abrir sin restricciones los comercios en toda la Comunidad, coincidiendo con las épocas de mayor consumo, como las Navidades.

Este año el acuerdo incluye una importante novedad. El Observatorio ha aprobado recomendar que los comercios, de acuerdo con sus respectivos ayuntamientos, puedan cambiar cualquiera de estos días festivos de apertura en caso que coincidan con alguna alerta meteorológica o sanitaria, para evitar la pérdida de ventas que esto supondría.

De esta forma, el calendario para 2027 queda de la siguiente manera:

  • 3 de enero – Domingo. Campaña de Reyes.
  • 10 de enero – Domingo. Rebajas de invierno.
  • 26 de marzo – Viernes Santo. Mayor afluencia turística.
  • 29 de marzo – Lunes de Pascua. Acumulación de festivos.
  • 2 de mayo – Domingo. Acumulación de festivos.
  • 27 de junio – Domingo. Rebajas de verano.
  • 10 de octubre -- Domingo – Acumulación de festivos.
  • 1 de noviembre – Lunes. Acumulación de festivos.
  • 28 de noviembre – Domingo. Campaña de Navidad.
  • 6 de diciembre – Lunes – Campaña de Navidad. Acumulación de festivos.
  • 19 de diciembre – Domingo. Campaña de Navidad.

El Observatorio es un órgano colegiado, consultivo y asesor en materia de comercio. Entre sus funciones figuran las de proponer, sin carácter vinculante, los once domingos y festivos cuya apertura autoriza anualmente la Conselleria. También es el órgano encargado de recibir información de proyectos normativos, de las declaraciones de zonas de gran afluencia turística y de aquellos proyectos que estime la Conselleria que son de su interés.

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Una de las principales calles comerciales de Benidorm. / David Revenga

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