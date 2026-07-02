Alicante logra un nuevo récord de empleo tras sumar cerca de 400 ocupados diarios en el último mes

Nuevo récord de empleo en Alicante, tras un mes de junio excepcional desde el punto de vista de la creación de nuevo puestos de trabajo. El impulso de la temporada turística y el empuje que ha supuesto la regularización extraordinaria de inmigrantes ha llevado la cifra de afiliados a la Seguridad Social en la provincia por primera vez por encima de los 800.000 cotizantes. En concreto, hasta los 805.966, según los datos que hecho públicos este jueves el ministerio que dirige Elma Saiz.

Esto significa que solo en el último mes se han creado en Alicante 11.232 empleos, unos 375 diarios. Se trata de la segunda mejor cifra de toda la serie histórica, únicamente por detrás de los 14.184 puestos de trabajo generados en 2021, aunque entonces el motivo fue el levantamiento de las restricciones que se impusieron para frenar el covid, que permitió que muchos ciudadanos se reincorporaran a la actividad tras permanecer en ERTE durante los meses anteriores.

Lo cierto es que junio suele ser tradicionalmente un buen mes, ya que el arranque de la temporada alta turística favorece el refuerzo de las plantillas de la hostelería y el comercio, para afrontar la mayor llegada de visitantes. En el caso de Alicante, se suma, además, la celebración de las fiestas de Hogueras.

Las terrazas de varios locales en la avenida de la Estación, llenas durante las pasadas Hogueras. / Jose Navarro

Sin embargo, en esta ocasión la cifra resulta especialmente elevada y la afiliación extranjera ha sido clave en esta evolución. Así, a nivel nacional los inmigrantes son responsables de 86.600 de los 128.500 empleos creados, dos tercios del total. Un dato en el que, sin duda, tiene mucho que ver el proceso extraordinario de regularización, que está permitiendo normalizar la situación de muchas personas que ya estaban en España trabajando en la economía informal.

Sectores

Como era de esperar, la afiliación por sectores refleja ese inicio de la temporada turística. Así, la hostelería en la responsable de casi un tercio de todos los puestos de trabajo que se han creado, con un total de 3.564 nuevos afiliados.

También crece con fuerza la ocupación en el comercio, en una temporada en que abren muchos establecimientos en municipios costeros y otros contratan nuevo personal para las sustituciones por vacaciones y para reforzar la plantilla ante la mayor afluencia de compradores. De esta forma, el sector suma 2.726 nuevos afiliados en la provincia.

Otra actividad que crece es la de los servicios auxiliares, que incluye a las empresas de mantenimiento o de limpieza, que también registran más trabajo en esta época y que ganan 1.208 ocupados.

Varias personas en la entrada de una oficina del SEPE. / Marta Fernández - Europa Press

Igualmente, la construcción ha aumentado el empleo en 1.012 personas; la industria manufacturera suma 939; las actividades deportivas, artísticas y recreativas, 588; y la sanidad, otros 582.

Únicamente la educación, con el despido de los interinos y otro personal temporal pierde 1.791 cotizantes en junio.

Paro

Como es lógico, estas cifras tienen también su reflejo en una caída de la cifra de parados registrados en las oficinas de Labora, aunque con mucha menos intensidad, lo que indica que muchos de los nuevos ocupados son personas que se han incorporado ahora al mercado laboral.

De esta forma, la cifra de desempleados se reduce solo en 1.500 personas, lo que deja el total de inscritos en busca de trabajo en 112.991, de acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo.