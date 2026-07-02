Más de 900.000 turistas extranjeros dejan cerca de 1.100 millones en la Costa Blanca

La escalada de buenos datos no ha tocado techo en la provincia de Alicante. Los datos de las encuestas de movimientos de turistas extranjeros y gastos de mayo vuelven a romper con todo. La Costa Blanca supera, por segundo mes consecutivo, la barrera de los mil millones. Las estimaciones a partir de las estadísticas del INE registran unos ingresos de 1.087 millones para este periodo, un 12 % superior al del año anterior y el mejor dato de la serie para esta mensualidad. Solo en la tradicional temporada alta -julio, agosto y septiembre - se han visto mejores resultados.

El motivo es el crecimiento en la llegada de los turistas de otras nacionalidades. A la Comunidad Valenciana, llegaron 1,5 millones, según Frontur, de lo que se desprende que a la provincia le corresponde 918.000 visitantes. Así es que se mire por donde se mire, la realidad estadística anticipa un verano sin precedentes. De hecho en el ámbito nacional, se empiezan a disipar las dudas sobre que España sobrepase los 100 millones de turistas, un hito que tiene sus defensores y detractores.

En el caso alicantino, los cinco primeros meses dejan el paso de 3,3 millones de turistas por la Costa Blanca y 4,8 millones por la Comunidad Valenciana. Traducido a gasto, se observa que a lo largo de este 2026 se inyectaron 4.100 millones y 5.888 millones, respectivamente. En el conjunto nacional, la región valenciana tiene un peso del 11,7 % sobre el total del gasto.

Evolución del gasto del turista extranjero. / Fuente: INE

Del aeropuerto al gasto medio

Las encuestas de Frontur y Egatur confirman, por un lado, que los aeropuertos siguen siendo la principal vía de entrada para la autonomía valenciana. Sin duda, el protagonismo de la terminal Alicante-Elche destaca en este punto. El Miguel Hernández se ha consolidado en este periodo como el que más crece dentro de los grandes aeródromos españoles y encadena un récord detrás de otro desde hace meses.

De la información del INE, también se aprecia como el gasto por persona se situó en mayo en los 1.184 euros, con una subida del 2,17 % y experimenta un gasto medio diario por persona de 149 euros. Aquí el incremento es de dos dígitos porcentuales (11,43 %). El aumento es a costa del recorte en la duración de la estancia: 7,92 días (-8 %), pero también hay que significar que obedece al habitual ajuste tras la Semana Santa.

Evolución turistas extranjeros en la Comunidad Valeciana y provincia de Alicante. / Fuente: INE

Para tener la referencia hay que mirar hacia el escenario nacional. El gasto total realizado por los turistas internacionales que visitaron España en mayo alcanzó los 13.553 millones de euros, con un aumento del 10,9% respecto al mismo mes de 2025. El gasto medio por turista fue de 1.321 euros, con un incremento anual del 1,2 %. Por su parte, el gasto medio diario creció un 1,7%, hasta los 214 euros. Durante los cinco primeros meses de 2026 el gasto total de los turistas internacionales aumentó un 7,8% y alcanzó los 50.257 millones de euros.

De esta manera, la autonomía valenciana ocupa en mayo una sexta posición en el ranking del gasto, muy cerca de Canarias (1.555 millones). Las comunidades autónomas de destino principal con mayor peso fueron Cataluña con 2.587 millones (19,1% del total), seguida por Illes Balears (18,9%) y Comunidad de Madrid (16,0%).