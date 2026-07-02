Los neobancos se convierten en una de las principales vías de acceso a la sala VIP del aeropuerto de Alicante

Este miércoles sobrevolarán el aeropuerto Miguel Hernández más de 350 vuelos. El 1 de julio es, tradicionalmente, uno de los días álgidos en la operativa aeroportuaria, porque para una parte de la población europea empiezan sus vacaciones. Lejos del ruido de la zona de embarque, está el silencio de la Sala Costa Blanca, que es el nombre que recibe la sala VIP en Alicante. El "Very Important People" (VIP) no es necesariamente un hombre de negocios que va con su maletín, sino que estos puntos son como una instantánea de los millones de pasajeros que pasan cada año por las diferentes terminales.

Por la de Alicante-Elche, pasaron 265.000 viajeros el año pasado y, en estos primeros seis meses, el dato se estima en unos 150.500 usuarios, es decir, un 26 % más respecto al mismo periodo del año anterior. La previsión inicial es cerrar el ejercicio por encima de las 330.000, según Aena y el gestor del espacio Esatur. Esta cifra apenas representa el 1 % del total y es también tanto una fuente de ingresos para la empresa mixta estatal como un micro estudio turístico.

Además, está cómo acceden y en esa respuesta reside uno de los principales cambios de los últimos cinco años. "Pueden hacer uso de la sala Costa Blanca los pasajeros de todas las compañías aéreas que operan en el aeropuerto y tienen contrato de acceso, así como los que tengan tarjeta de crédito y de fidelización de empresas asociadas", comenta Ana Carmona, responsable de la sala de Aena.

La sala alicantina ha sido la primera en España en poner una barra de cócteles. / Rafa Arjones

Frente a la creencia de que la entrada está reservada a los pasajeros que vuelan en primera, la realidad es que el 80 % de los usuarios llega a la recepción por los "agregadores". Es la denominación que se da a todas aquellas empresas que ven en este servicio un beneficio para su cliente. La irrupción de los neobancos aquí su papel. Marcas como Revolut ofrecen cuatro pases al año y otras empresas hacen lo mismo, comentan los responsables. En este rango, también están todo tipo de empresas que lo ofertan a sus asociados, aunque los que utilizan métodos de pagos son más numerosos.

Otra vía de entrada son las aerolíneas (10 %). El embarque prioritario es una técnica que utilizan las compañías como servicio para sus clientes. En el caso de Alicante, la referencia la marcan British Airlines, Air Algerie y Escandinavian Airlines.

El restante 10 % es el pago directo. Esta modalidad es menos conocida, pero accesible tanto desde la página de Aena como de su aplicación. El precio actual es de 45 euros, si bien explican que hay descuentos. La propia tarjeta de la empresa gestora aeroportuaria lo ofrece y aquí el abanico se abre. Para familias, también se reduce esta tarifa.

Luisma Pizana, de Esatur y Ana Carmona, de Aena, en la sala Costa Blanca. / Rafa Arjones

Normas y particularidades

Las normas generales están expuestas en la recepción de las que cabe destacar el tiempo. La sala VIP es una estancia en la que el pasajero puede permanecer tres horas antes de la salida del tiempo. El periodo se amplía a 4 horas, cuando no es temporada alta. Este 1 de julio el marco es el reducido. El lleno se ha dado sobre las 10 de la mañana y la previsión es que la escena se vuelva a repetir por la tarde, "a medida que se den casos de retrasos", comenta Luisma Pizana, director de servicios del grupo Esatur. Si se da esta circunstancia se flexibiliza ese margen.

Pero Ana Carmona subraya que la calidad por la atención es la que lleva a esas medidas. Con una mayor rotación de tiempo, se evita que la zona sufra en momentos puntuales, aunque reconoce que la desestacionalización ha supuesto que exista poca diferencia entre unas temporadas y otras y que eso provoca que la terminal alicantina centre su oferta en espacios para el descanso y la gastronomía.

"Confort" es la palabra que más emplean en Esatur para explicar por qué acuden los pasajeros a la sala. Sin embargo, durante la visita la zona de buffet es la que concentra el mayor flujo. La bebida y comida es ilimitada. "Hemos alicantinizado la oferta", subraya Pizana. Desde Aena, existe una apuesta por los alimentos de kilómetros cero y los proveedores locales; así que el gestor se puso manos a las obras y en la barra de servicios hay vinos con denominación de origen de Alicante o bebidas espirituosas. "Hemos cambiado los Conguitos por garrapiñadas alicantinas", añade el director de Esatur.

Las familias son un público minoritario en la sala VIP. / Rafa Arjones

Una estrella Michelín

En los controles periódicos que realizan desde el aeropuerto, comentan que la sala alicantina es una de las mejores puntuadas de España por su oferta gastronómica. Detrás de esa idea, está el chef José Manuel Miguel. El reconocido cocinero regente el restaurante The Beat en Calp con una estrella Michelín. Con 19 horas de servicio por delante y 365 días al año abierto al año, el menú se ha diseñado pensando en la variedad de gustos y bajo demanda como vegetariano, para celiacos y otras especialidades. Se cambia cuatro veces al año.

Además, el aeropuerto alicantino es el primero en contar con una coctelería que se abre todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Los británicos, que son la primera nacionalidad que acude, como es lógico por su importante peso en el movimiento de pasajeros, han dejado de lado el té, llegan a decir; pero también los escandinavos gustan de esa comodidad, del silencio que reina y de degustar cavas y vinos.

Sobre los perfiles , hay dos: por un lado, está el turista recurrente y por otra, las profesionales o directivos que operan con mercados europeos. El primero es lo que se ve en la zona en un día como el 1 de julio: mediana edad que suelen venir a la provincia porque tienen residencia o pasan temporadas. En el segundo cambio, suelen ser responsables de negocio de empresa locales. En menor grado, los usuarios puntuales o familias.

La infraestructura alicantina tiene otras particularidades. La primera y más evidente es su provisionalidad. La anterior quedó destruida en un incendio en enero de 2020. Desde entonces, se acondicionaron 1.091 metros cuadrados en la primera planta con capacidad para 253 personas. Por este motivo, no hay algunos servicios que se piden como ducha, zona de descanso o extras como manicura o peluquería. En el nuevo proyecto, habrá más metros, cocina y terraza. Para los gestores, esas mejoras podrán atraer a más público.