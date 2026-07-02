España baja de los 2,3 millones de parados por primera vez desde 2008

España bajó este pasado junio de los 2,3 millones de parados. Desde 2008, cuando estalló la burbuja inmobiliaria y financiera, que las listas del Sepe no contemplaban cifras por debajo de ese simbólico linde. El mercado laboral español, pese a las múltiples turbulencias, sigue creciendo y generando empleo.

Justo cuando ha finalizado la regularización extraordinaria de migrantes, que dará permiso de trabajo a centenares de miles de personas -lo han solicitado más de un millón en todo el país-, España sigue generando empleo y disminuyendo sus tasas de desempleo. El impacto de este proceso ya se nota en las estadísticas: se han creado este junio el doble de empleos entre personas nacidas fuera de España que en el mismo mes del año pasado y dos de cada tres contratos firmados los han rubricado migrantes.

Gráfico que muestra la evolución del paro registrado. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Los datos actualizados este jueves por los ministerios de Inclusión y Trabajo reflejan un incremento notable de la afiliación a la Seguridad Social. El número de cotizantes en activo se incrementó en junio respecto a mayo en 128.533 personas, hasta alcanzar un total de 22,46 millones de trabajadores en activo; representa un nuevo máximo histórico de afiliación y el mejor mes de junio en cuanto a creación de ocupación desde 2021.

Por el otro lado, el paro disminuyó en junio respecto a mayo en 28.739 personas, hasta un total de 2,29 millones de desocupados apuntados formalmente en el Sepe. Desde el inicio del fin de la crisis económica que desató el covid que España viene reduciendo sus niveles de desempleo, de manera ininiterrumpida en términos interanuales.

Efecto regularización

La recién finalizada regularización extraordinaria de migrantes distorsionará inevitablemente esas estadísticas. Al aflorar centenares de miles de ocupadaos que hoy faenan 'en B', previsiblemente subirá el número de cotizantes, pero también puede aumentar el número de parados registrados, pues no todos encontrarán un empleo formal de manera inmediata.

Los datos de desempleo de este mes de junio, pese a que registran un descenso, pueden dar alguna pista al respecto. El número de parados registrados disminuyó de junio respecto a mayo en 28.739 personas, cuando un año antes hizo lo propio en 48.920 personas.

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Dicho descenso es menos intenso que en años anteriores y ello puede deberse a que, pese a generarse más empleo, también hay un mayor volumen de inscritos al paro. Por el momento la regularización está siendo compatible con la tendencia a la baja del paro.

En lo relativo a la creación de empleo, la aportación de las personas nacidas fuera de España es cuantiosa y el efecto positivo de la regularización, al menos en terminos cuantitativos, evidente. Dos de cada tres empleos creados este mes de junio los han asumido personas nacidas fuera de España.

Gráfica que muestra el nuevo empleo por nacionalidad. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

El colectivo de migrantes, ya de antes de que el Gobierno anunciara siquiera la regularización, venían siendo uno de los motores del crecimiento laboral del país. Desde junio de 2019, es decir, antes del covid, España ha ganado 2,94 millones de cotizantes, de los cuales, 1,26 nacieron en el extranjero.

El número y peso de los migrantes en el total de la afiliación, en consecuencia, ha ido creciendo y hoy son 3,4 millones de personas cotizando, más del 15% del total de trabajadores en activo; justo antes del covid eran el 11%.

Sanidad y construcción

Los datos de junio señalan que el crecimiento del empleo este mes se explica, eminentemente, por las contrataciones en el comercio y la hostelería. Como viene siendo habitual en la campaña de verano, estas actividades son las que más ocupación generan, no siendo las que mejores condiciones laborales ofrecen.

No obstante, si se mira la foto en su conjunto y más allá de picos temporales, en los últimos 12 meses las actividades que más empleo están generando son la sanidad (+84.977 ocupados en el último año) y la construcción (+78.073), dos oficios de perfiles diferentes y que constatan ese crecimiento a doble velocidad que hace tiempo que mantiene la economía española, combinando actividades de alta formación, con otras de salarios moderados o bajos.

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Otro gremio que, porcentualmente, está creciendo muy intensamente es el de agentes inmobiliarios (+6% interanual), lo que da cuenta del 'boom' de la obra y de la expectativa de crecimiento futuro de las mismas. En el otro lado de la balanza, el comercio (+1,2%) y la industria manufacturera (1,7%), dos graneros importantes de empleo, siguen creciendo, pero a una velocidad sustancialmente por debajo de la media (2,8%).