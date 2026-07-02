Así será la gigafactoría de cohetes de PLD Space en la que invertirá 65 millones de euros

La nueva gigafactoría de cohetes que PLD Space proyecta en el futuro polígono industrial de Porta d'Elx será un gran complejo de más de 720.000 metros cuadrados, con dos grandes fábricas, varios edificios de oficinas e instalaciones y hasta un garaje para guardar los contenedores en que se transportarán las futuras aeronaves hasta las bases de lanzamiento de la compañía en la Guayana francesa y Omán. Además, incluirá zonas deportivas, una residencia temporal para los trabajadores y hasta un colegio de infantil.

Así consta en la documentación que la Generalitat Valenciana ha sacado a exposición pública, dentro del proceso para declarar la iniciativa como Proyecto de Interés Autonómico (PIA), lo que permitirá reducir la burocracia y acortar los plazos para su ejecución. Todo con el objetivo de que la compañía pueda desarrollar íntegramente en Elche su familia de lanzadores Miura, con los que espera convertirse en uno de los grandes jugadores de la industria aeroespacial a nivel mundial.

De acuerdo con el proyecto remitido a la Administración autonómica, la intención de la compañía es desarrollar este complejo en dos fases, con una inversión total que se estima en más de 65 millones de euros. De ellos, 36 millones corresponden con la edificación industrial y corporativa; 17 millones se destinarán a la maquinaria, el equipamiento técnico y las instalaciones técnicas especializadas; y los restantes 12 millones serán para la adquisición de suelo, su urbanización y las infraestructuras necesarias, como los accesos, redes de servicios y viales.

Empleo

Solo la construcción de la primera fase se calcula que generará unos 1.700 empleos inducidos, mientras que, una vez que esté operativa, se calcula que la factoría generará entre 500 y 2.000 puestos de trabajo directos, a los que hay que sumar entre 1.000 y 4.000 indirectos, de acuerdo con la memoria presentada por la compañía.

Para impulsar la construcción de este proyecto, PLD Space ha creado una filial especializada, Redarrow Buildings SL, que ejercerá de promotora en el desarrollo urbanístico de la zona.

Una panorámica de cómo quedará el complejo. / PLD SPACE

En total, el megacomplejo abarcará un área de 720.821 metros cuadrados de terreno, divididos en 19 parcelas. De ellos, la compañía fundada por Raúl Torres y Raúl Verdú ya posee el 70 % del suelo, tras adjudicarse la parcela que sacó a subasta el consistorio ilicitano en esta zona, por 2,3 millones de euros. El 30 % restante está repartido entre varios propietarios, de acuerdo con las mismas fuentes.

En la primera fase, que prevé un plazo de ejecución de entre 22 y 24 meses, constará de un gran edificio industrial destinado a la fabricación y el ensamblaje de los cohetes espaciales. Una gran nave de 95.130 metros construidos, con alturas libres de 20 metros para dar cabida a las enormes piezas que componen la familia de lanzadores Miura.

Además, se prevé un edificio de instalaciones, que ocupará otros 19.845 metros, para los sistemas de climatización, energía y soporte a otros procesos industriales. Por su parte, el edificio de oficinas dispondrá de casi 25.000 metros cuadrados y albergará los departamentos de ingeniería e I+D, entre otros.

Guardería

De forma complementaria, en esta primera fase también está prevista la construcción de un edificio para Centro de Educación Infantil para niños de 1 a 3 años y una zona deportiva de 3.700 metros cuadrados con pistas de pádel, pickleball, crossfit o calistenia. Una muestra del interés de la compañía por crear un entorno de trabajo agradable y atractivo para la plantilla.

Diseño de una de las fachadas del complejo. / PLD Space

También habrá un parking de 43.000 metros, sobre el que se prevé la instalación de cubiertas solares, para reducir el consumo energético del complejo.

Igualmente, se prevé un garaje para los contenedores que servirán para el transporte de los cohetes espaciales hasta las bases de lanzamiento de la compañía en distintos puntos del planeta.

La construcción de esta primera fase es la que más urge a PLD Space, que prevé realizar este mismo año el primer lanzamiento de su Miura 5 e iniciar las misiones comerciales a partir del próximo ejercicio. La urgencia llega porque en sus actuales instalaciones en el Parque Empresarial de Elche tan solo dispone de capacidad para fabricar las primeras cinco o seis unidades de este cohete, cuando su objetivo es alcanzar una cadencia de 30 lanzamientos anuales.

Segunda fase

Una vez concluida la primera fase y conseguidos los objetivos comerciales de la compañía, se pondría en marcha la segunda, de mayores dimensiones todavía. Así, se prevé una segunda gran fábrica de hasta 150.000 metros construidos destinada también la fabricación de cohetes. En este sentido, cabe recordar que PLD Space ya ha anunciado la que será su siguiente familia de lanzadores espaciales, que ha bautizado como Miura Next y que será de mucho mayor capacidad, con el objetivo de competir en todos los segmentos del mercado del transporte aeroespacial.

Otra imagen del diseño de las instalaciones de PLD Space. / PLS SPACE

Se construirá también un segundo complejo de oficinas de casi 10.000 metros, nuevos aparcamientos y una residencia temporal para trabajadores. Todo ello estará rodeado de grandes zonas verdes que ocuparán 321.000 metros cuadrados.

Además, se establece una reserva de otros 30.000 metros cuadrados para uso industrial o equipamiento, y otros 10.000 metros para una posible subestación eléctrica.

El proceso de tramitación La documentación del complejo de PLD Space permanecerá un mes en exposición pública para posibles alegaciones. Una vez finalizado este plazo se prevé que en otros tres meses el pleno del Consell pueda dar luz verde a la declaración de la iniciativa como Proyecto de Interés Autonómico (PIA), lo que facilitará su ejecución al dar prioridad a los trámites que requiera.