Suma candidata al premio de Inteligencia Artificial para la Prosperidad de la ONU

La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha seleccionado a Suma Gestión Tributaria entre los tres finalistas para la edición de los premios mundiales "AI For Good Impact Awards", en su categoría de Inteligencia Artificial para la Prosperidad. La candidatura llega a través del proyecto tecnológico Data-Driven Prosperity. Se trata de una infraestructura pública con inteligencia artificial destinado a los ayuntamientos que permite analizar datos municipales a gran escala y mejorar la toma de decisiones, la equidad fiscal, la planificación de infraestructuras y el desarrollo local sostenible.

Desde el organismo tributario de la Diputación de Alicante han celebrado la noticia como un reconocimiento internacional a la apuesta por la aplicación de tecnología desde el ámbito público y su atención al ámbito municipal. En este sentido, Suma califica la iniciativa de estar alineada dentro del "impulso de la economía local y la generación de recursos públicos con dotación financiera suficiente y sostenible".

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UTI), dependiente de Naciones Unidas, es la entidad organizadora de estos premios que se fallarán el próximo 8 de julio en la ciudad de Ginebra (Suiza). La UTI ha seleccionado a los finalistas de las tres categorías de entre las más de 300 candidaturas de 65 países, tanto de entidades públicas como privadas.

Suma compite con una propuesta de una empresa de la India, Dvara E-Registry, que ha creado un sistema impulsado por IA para el asesoramiento sobre cultivos y el acceso a los mercados para ayudar a los pequeños agricultores a desarrollar su resiliencia y mejorar sus medios de vida. Su otro contrincante es Ramona AI, de la empresa mexicana Ramona. Es una plataforma que contribuye a que los mercados laborales sean más seguros e inclusivos mediante la detección de riesgos de trata de personas en los anuncios de empleo y la identificación de sesgos en los sistemas de contratación en toda América Latina.

Visita del presidente de la Diputación de Alicante a las oficinas de Suma en Elche. / AXEL ALVAREZ

Actualizar tasa de basura

Data-Driven Prosperity recibe el sobrenombres de "Construyendo Economías Resilientes e Innovadoras a través de Infraestructura Pública de Inteligencia". El desarrollo del organismo provincial de gestión tributaria se hizo sobre el caso práctico de la aplicación de la Ley 7/2022 de Residuos y Economía Circular que exigía a los municipios incorporar a su tasa de basuras el principio de ‘quien contamina paga’. Es decir, el coste real del servicio de recogida y gestión de los residuos domésticos debía repercutirse en el recibo.

Este reto requería de una ingente gestión de datos dispersos, no sistematizados y complejos, necesarios para ganar en justicia y equidad fiscal entre los ciudadanos, según recuerdan desde Suma. “El reto era tecnológico, pero sobre todo de cambio en la concepción sobre qué respuestas debemos dar desde lo público, ha afirmado su director general José Antonio Belso. El responsable considera que la prosperidad en la actualidad no depende en exclusiva del capital financiero o de las infraestructuras, sino de la gestión de datos y de la oportunidad que ofrece para la toma de mejores decisiones.

“Suma ha entendido que son las ciudades y los pueblos donde mayor actividad económica se concentra, pero los Estados no generan infraestructuras adaptadas a sus necesidades y a sus retos a través de desarrollos de Inteligencia Artificial. Así que los municipios tienen datos abundantes con escasa inteligencia pública, y necesitaban una herramienta como la que hemos generado desde el ámbito provincial”, ha explicado.

Para abordar esta realidad, la entidad pública ha generado una infraestructura pública de inteligencia territorial desde los principios de la gobernanza del dato como política pública, la IA aplicada con responsabilidad al servicio de la ciudadanía y la democratización de la tecnología para la cohesión territorial. El resultado es sistema de Inteligencia que analiza datos de todo el territorio de la provincia, lo que permite disponer de criterios de priorización y mejora, sin que ello suponga la sustitución de la decisión humana.

En el plano práctico, la herramienta diseñada es absolutamente exportable y aplicable a otros territorios, señalan desde Suma. "Ha beneficiado a 118 municipios, con una mejora en la justicia fiscal, optimizando recursos con más de 5,4 millones de euros en la mejora de la recaudación y una reducción de la economía informal. El impacto de la aplicación de este desarrollo tecnológico permite fortalecer la sostenibilidad financiera del municipio, incrementa la eficiencia administrativa y mejora la confianza ciudadana", indican.