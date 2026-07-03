Benidorm lidera con un 89,3 % la ocupación en junio en la Comunidad y marca la senda veraniega

Junio termina con más de 87 % de ocupación media y araña otro punto más a 2025 en la Comunidad Valenciana. Del motor turístico, Benidorm vuelve a ser la referencia y lidera con el 89,3 % el mejor resultado, mientras que la Costa Blanca cerró con un 82,5 % y Alicante Sur con un 74,5 %.

Según los datos recabados por BigData Hosbec, esta cifra se conoce después de cerrar la segunda quincena de junio con una ocupación hotelera media del 87,1 % en el conjunto de la región valenciana. Para la patronal, los registros confirman un nivel de estabilización que confirma, por un lado, "todas las previsiones de suave crecimiento que ya hemos ido adelantando con algo más de un punto respecto a 2025". En la segunda mitad del mes, Benidorm arrojó el mejor dato de ocupación y superó la barrerá del 90 % por unas décimas.

Ocupación hotelera y previsiones para Benidorm. / Fuente: Hosbec

Línea estable

De cara a la primera quincena de julio que acaba de arrancar, Hosbec apunta ya un 82,3 % de las reservas confirmadas en los sistemas. Así la estimación que barajan aproximarse al 90 % de media.

En cuanto a los destinos alicantinos, Benidorm ya tiene el 86,7 % de reservas cerradas para este periodo. "Con un 44,4 % de mercado británico y con los portugueses apareciendo con fuerza en la temporada de verano, la ciudad benidormense afronta los meses más importantes de la temporada turística fuertemente internacionalizado", según subraya la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes.

Para el resto de la provincia, la patronal prevé un 77 % en las reservas para la Costa Blanca, donde destinos de la Marina Alta y Baixa junto a Alicante marcan tendencia. Por otra parte, está la denominada Alicante Sur con una previsión del 70,2 % para esa primera quincena de julio.

Ocupación hotelera y previsiones en la Costa Blanca para julio. / Fuente: Hosbec

Cierre

El mes concluye también con una estabilidad absoluta. Benidorm ha alcanzado un 89,4% de ocupación frente al 89,3 % del pasado año, consolidando un inicio de verano muy consistente y sin apenas variaciones respecto a un ejercicio que ya fue excepcional.

El liderazgo del mercado británico continúa siendo el gran pilar del destino. Durante la segunda quincena de junio, el turista del Reino Unido representó el 44,4% de todas las estancias hoteleras, seguido por el mercado nacional, con un 36,1%, y por Portugal (4,4%). También mantuvieron una presencia destacada Irlanda (2,3%), Rumanía (2%), Países Bajos (1,9%) y Bélgica (1,4%), mientras que Serbia comienza a ganar visibilidad con un 1,4% de cuota. En el conjunto del mes, el mercado británico incluso incrementó su peso hasta el 46,8%, casi dos puntos por encima de junio de 2025, confirmando la extraordinaria fidelidad de este emisor hacia Benidorm.

Por categorías, los establecimientos presentan un comportamiento muy equilibrado. En la segunda quincena, los hoteles de cuatro estrellas alcanzaron un 90,4% de ocupación y los de tres estrellas un 90,1%, mientras que en el acumulado mensual ambos segmentos cerraron prácticamente empatados, con un 89,5% y un 89,3%, respectivamente, reflejando una demanda muy repartida entre todas las tipologías de alojamiento.

Para el conjunto de la Costa Blanca, la segunda quincena de junio mantiene niveles de ocupación muy elevados, aunque ligeramente por debajo de los registros alcanzados hace un año. El periodo se cierra con una ocupación media del 82,6 %, frente al 84,4 % de 2025, mientras que el balance del conjunto del mes se sitúa en el 81,8 %, apenas siete décimas por debajo del 82,5 % registrado el pasado ejercicio.

Dentro de este escenario, Alicante Sur, que representa el conjunto de municipios de la Vega Baja, continúa mostrando una evolución positiva, con una ocupación del 76 % en la segunda quincena y un cierre mensual del 79%, mejorando en 4,5 puntos el resultado de junio de 2025, según el informe de Hosbec.

El mercado nacional vuelve a ejercer como principal soporte de la demanda. En la segunda quincena representa el 55,6 % de los clientes alojados en la Costa Blanca y el 62,9 % en Alicante Sur. Reino Unido mantiene su posición como primer mercado internacional, con cuotas del 13,8 % y 10 %, respectivamente, mientras que Bélgica, Países Bajos, Irlanda y los países nórdicos continúan aportando una demanda estable. En Alicante Sur, también destaca la consolidación del mercado de la República Checa, que alcanza el 2,5% de la cuota internacional durante la quincena, de acuerdo con los datos del monitor de la patronal hotelera.

Por categorías, los hoteles de 4 estrellas siguen liderando la ocupación en la Costa Blanca con un 87,8% durante la segunda quincena y un 86,4% en el conjunto del mes, mientras que los establecimientos de 3 estrellas alcanzan el 78,8% en la quincena y mejoran ligeramente el dato mensual del pasado año, situándose en el 80,1%. En Alicante Sur, el crecimiento acumulado del mes confirma la buena respuesta de la demanda y consolida la recuperación de este destino durante el arranque del verano.