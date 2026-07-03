Hacienda ya ha devuelto 310 millones en Alicante de la campaña de la renta

Primer balance de la campaña de la renta, después de que el pasado martes finalizara el plazo para cumplir con este trámite. Y llega con récord ya que, por primera vez, se ha superado la cifra del millón declaraciones presentadas en la provincia.

En concreto, según la información difundida este viernes por la Agencia Tributaria, ha sido 1.014.935, lo que supone un incremento del 4,72 % sobre los registros del año pasado.

De ese total, hasta 623.485 fueron con derecho a devolución, que el organismo público ya ha abonado en casi un 80%, según las mismas fuentes. Así, hasta la fecha, Hacienda ya ha transferido 310 millones de euros a los contribuyentes de la provincia como resultado de esta campaña de la renta. Una cantidad a la que se sumarán otros 143 millones que están pendientes de abonar.

Desde la Agencia Tributaria destacan que la cantidad devuelta al cierre de la campaña es un 8 % superior a la que se contabilizaba en la misma fecha de 2025.

Datos nacionales

A nivel nacional, Hacienda ya ha devuelto ya 9.361 millones de euros a 12.953.000 contribuyentes, con un crecimiento de las devoluciones abonadas hasta la fecha del 3% en número y un 2,9% en importe. A día de ayer, ya se habían abonado el 79,1% de las solicitudes de devolución y el 66,4% de los importes a devolver que se han solicitado.

A la conclusión de la campaña se han presentado 25.613.000 declaraciones, un 4,2% más que el año anterior, de las cuales 16.376.000 con resultado a devolver y 7.475.000 a ingresar.

El logo de la Agencia Tributaria en una de sus instalaciones. / INFORMACIÓN

Por otra parte, a lo largo de la Campaña la Agencia ha remitido cerca de 160.000 cartas (además de avisos en ‘Renta Web’ y en la ‘app’) a contribuyentes que han presentado su declaración modificando información aportada por la Agencia, a efectos de que valoren si deben o no presentar una declaración complementaria adaptándose a la información que le consta a la AEAT.

Hasta el momento, se han presentado 53.700 declaraciones de contribuyentes rectificando, a partir de la carta recibida, la declaración presentada inicialmente, evitando de esta forma una posible comprobación posterior, la generación de intereses y la eventual imposición de sanciones.

Si el contribuyente entiende que su declaración era correcta, lógicamente no tiene que modificarla, pero si considera que cometió algún tipo de error u omisión, se le da la opción de corregirla mediante la correspondiente declaración rectificativa, para la cual ‘Renta Web’ ofrece una propuesta con los datos ya incorporados, según explican desde el organismo tributario.

Esta fórmula preventiva se suma a los avisos y ‘advertencias’ para evitar errores que la Agencia ofrece a los contribuyentes en el documento de datos fiscales y en Renta Web antes de presentar la declaración, mensajes que, además, en esta campaña se han ampliado a nuevos supuestos.