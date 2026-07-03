Ibiae reclama suelo industrial y la llegada de inversiones a la comarca

La Asociación de Empresarios Foia de Castalla (IBIAE) celebró ayer su 33ª Asamblea General en Castalla. La convocatoria sirvió para que su presidente Bernando Guillem pusiera como principal demanda la necesidad de que la Foia de Castalla cuenta con más suelo industrial e inversiones. El encuentro, además, sirvió para homenajear a 42 empresas en un acto en el que, por voluntad de la asociación, no se contó con la tradicional presencia insitucional para dar todo el protagonismo a las firmas reconocidas.

Así la asamblea congregó a cerca de 250 empresarios en la que la presidencia y dirección que lleva Héctor Torrente, dio cuenta de los resultados y presupuestos. En su intervención, el presidente de IBIAE, Bernardo Guillem, subrayó que hace falta “más suelo industrial para garantizar el crecimiento de nuestras empresas y la llegada de nuevas inversiones”.

El empresario puso el foco también en la falta de mano de obra cualificada, el absentismo laboral, la energía, la competitividad, las infraestructuras, la burocracia y una formación profesional conectada con la realidad industrial. En este sentido, anunció que la asociación pondrá en marcha en septiembre un proyecto piloto para la formación de técnicos destinados a cubrir las necesidades de las empresas asociadas.

Más de 200 personas asistieron a la asamblea de IBIAE. / INFORMACIÓN

Balance

Entre las actuaciones destacadas figuró IBIAE Connecta, una iniciativa impulsada por la asociación en 2025 para acercar a las empresas asociadas a referentes empresariales e institucionales de otros territorios. El último encuentro contó con la participación de Rafa Juan, CEO de Vicky Foods.

La jornada incluyó también el reconocimiento a antiguos miembros de la Junta Directiva mediante la entrega del Pin de Oro de la asociación, una distinción que este año recayó en Daniel Verdú Tortosa, de IDFA, vocal de la Junta Directiva entre 2021 y 2025, y Aurora Serralta Adavia, de GUISVAL. vocal entre 2005 y 2025.

Además de una charla con el fundador de Actiiu, Vicente Berbegal, el acto central fue para las distinciones. La organización ibense realiza esta entrega a empresa que son la base social de su agrupación. Por un lado, IBIAE realizó su homenaje a Baidal Plastic, Durà Polimers, Escuela Infantil La Carrasca, Joykids, Sara Roque Fotografía y Sumitomo Demag España, por sus 10 años fueron reconocidas

Por sus 20 años, Abad Integración de Procesos Industriales, Construye MCR, Excellent Cork, Isabel María Céspedes Moreno (Diverxo Muebles), Miguel Ángel Gasquez García (Ingenia), Miguel Sánchez Sáez, RAM Rogel Creaciones y Rotomolding Silco.

Por sus 25 años, Centros de Lavado Mirón, Digismold, Ditecam, Faber Telecom, Sola Mecanización TEcnológica y Taller de Matricería Kaymi.

Por sus 30 años, Acteco Productos y Servicios, Consultec Asesores, Ecoplast atricería, Gestió Inmobiliària La Foia, Gestión de Corte Industrial de Tejidos (Gesticor), Industrias Auxiliar Juema, Inyectados Neila, Manipulados del Cartón San Pascual, Moles Bellvert y Técnicas y Aplicaciones Productivas (Protecnic).

Por llegar a los 40 años, IBIAE reconomó a Cableados Bersal, Dorados de Ibi, Erycop, Gesime, Gómez Sola, Herrajes y Accesorios Malle, Industrias Climber, IQAP Masterbatch Group, Moldes Teixereta y Suministros Industriales Ibáñez e Hijos.

También fueron reconocidas Plásticos Vicent (Smurfit Westrock) por sus 50 años, y Fulgencio Torregrosa, por sus 60 años como empresas asociadas a la asociación empresarial.

(noticia en elaboración)