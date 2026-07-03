Ineca crea un consejo asesor "internacional" con once altos directivos alicantinos

La hoja de ruta que anunció el presidente de Ineca, Alfredo Millá, coge forma. El Instituto de Estudios Económicos alicantino ha constituido su consejo asesor que podríamos calificar de alicantinos internacionales a tenor de la composición. La asociación contará con once profesionales vinculados con la provincia de Alicante con trayectorias exitosas en el sector financiero, empresarial, mediático e institucional.

Desde la entidad han explicado que el órgano nace con un objetivo concreto: ser altavoz de los estudios del instituto, reforzar la presencia y la proyección de Alicante en los principales centros de decisión, incrementando su capacidad de influencia en favor del desarrollo de la provincia y asesorar al propio "think tank" en sus ámbitos de especialización.

El Consejo Asesor lo integran nombres de la talla de Manuel Broseta, Carlos Martínez, Carolina Martínez-Caro, Juan Pedro Moreno, Carlos Núñez, Jorge Ramos, Remedios Ruiz, Francisco Uría, Asunción Valdés, Alfonso Vegara y el recientemente incorporado como director general de Estudios, Santiago Carbó. Millá ha señalado que “este consejo lo forman once personas con acceso a redes, instituciones y entornos donde los estudios del instituto tienen que estar presentes”.

Seis de los once directivos del consejo de Ineca. / INFORMACIÓN

En el ámbito financiero, el nuevo órgano integra a Carolina Martínez-Caro, ex CEO de Julius Baer y consejera independiente de varias cotizadas. Le acompaña en este ámbito Jorge Ramos, responsable de Banca de Inversión de Citigroup en España y Portugal; así como Remedios Ruiz, ex vicepresidenta ejecutiva de Riesgos Grupo Santander y actual consejera independiente en empresas de diversos sectores. También de la banca, está Francisco Uría, director general del Instituto Español de Banca y Finanzas en CUNEF Universidad y del Centro de Análisis y Estudios en el Instituto Español de Analistas y profesor de Derecho Bancario y de los Mercados de Valores.

Trasversalidad y proyección

Respecto al ámbito empresarial y de consultoría está representado por Juan Pedro Moreno, expresidente y CEO de Accenture en España, Portugal e Israel y actual presidente del Consejo Asesor de Transformación Digital de la Comunidad de Madrid y Manuel Broseta, presidente de Broseta Abogados y de la Fundación Conexus.

En el sector mediático y de comunicación institucional, el Consejo cuenta con Carlos Núñez, consejero delegado de Mediapro y expresidente ejecutivo de Prisa Media; Carlos Martínez, VP Country Manager Spain & Portugal de Paramount; y Asunción Valdés, ex directora de Comunicación de la Casa Real, ex directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España y ex directora del Telediario 1 de RTVE.

Cinco de los once componentes del consejo asesor del instituto alicantino. / INFORMACIÓN

El urbanismo y el análisis territorial están representados por Alfonso Vegara, presidente de la Fundación Metrópoli. Y junto a ellos, Santiago Carbó, catedrático de Economía en CUNEF Universidad y director general de Estudios y Proyectos del Insituto.

El presidente de Ineca ha explicado que “el diagnóstico es compartido por todos los miembros del Consejo: Alicante tiene falta de visibilidad en España y eso lastra la competitividad, las oportunidades de inversión del capital nacional e internacional en la provincia y, por tanto, el desarrollo económico y social de la provincia”. La primera reunión se celebrará el próximo viernes 10 de julio en Elche en el marco de la Asamblea Ordinaria de Ineca.

La constitución es la respuesta de Ineca a uno de sus retos más claros: que el rigor de sus estudios sobre la economía alicantina no quede circunscrito al territorio. En este contexto, el instituto se ha incorporado recientemente a la Fundación Conexus -cuyo presidente, Manuel Broseta, forma parte también del nuevo consejo- para dar mayor presencia a los análisis sobre la economía alicantina en Madrid, según ha indicado desde la entidad.