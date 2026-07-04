Cómo enseñan los grandes a los jóvenes a sobreponerse a la incertidumbre

La experiencia es uno de los mayores activos en la vida de una empresa. Con esta filosofía, Jovempa creó el proyecto Consolida. El foro es más que una tertulia, es una oportunidad para entran en firmas, sus estructuras, su manera de trabajar, sus directivos y valores. La jornada de clausura representa el cierre de unas jornadas donde todo esos aspectos se han vivido en directo. En esta ocasión, la federación de asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante sentó en los sillones de CEV Alicante a David Catalán, de Ángulo Tres; Margarita Martínez, de Bandex; Juan Sanchís, de Guitarras Alhambra, y Mercedes Muela, de Liven Gestión Inmobiliaria.

En un diálogo abierto con Víctor Íniguez, asociado y ex presidente de Jovempa Vinalopó, las empresas "embajadores" destacaron dos aspectos: cómo sobrevivir a la incertidumbre permanente en la que se vive en el mundo económico y que retos tienen por delante. Sobre la primera cuestión, los conflictos bélicos con la intermitente guerra de Irán cobró protagonista, así el responsable de Alhambra Guitarras reconoció que sí les ha afectado. "La inestabilidad de los últimos años es un problema, porque las mercancías se encarecen. Los mercados importantes desaparecen. Las guitarras, que no son un producto de primera necesidad, se convierten en lujo".

El cierre del programa Consolida de Jovempa se celebró en CEV Alicante. / INFORMACIÓN

En este sentido, también se manifestó Margarita Martínez. "Llevamos 30 años de incertidumbre", bromeó en referencia a toda la vida de la empresa. La perpectiva de una firma de corte industrial como Bandex, les ha llevado a interiorizar trabajar bajo una coyuntura convulsa. "Es importante contar con una estructura financiera sólida y unos márgenes controlados". La responsable también reconoció que la guerra les ha afectado de pleno. La marca alicantina trabaja con caucho (natural y otros compuestos) y las oscilaciones de petróleo les ha tocado de pleno. Sin embargo, toda esa preparación es la que ejerce el papel de amortiguador.

Otra perspectiva diferente fue la expresada por las empresas de marketing y la inmobiliaria. En este último caso, Mercedes Muela aseguró que no les ha afectado y que lo que han notado es el aumento de la demanda por parte de otras nacionalidades que quieren venir a la provincia a vivir o para residir ocasionalmente. Por su parte, el responsable de la agencia, David Catalán, expuso como "nadie me ha dicho que deja de contratarme porque hay una guerra", en referencia a que no hay una causa directa, pero sí recordó que la inversión en marketing sigue siendo vista como un gasto. "Es un déficit que se arrastra".

Retos difentes, mismo objetivo

El evento continuó con la parte de retos. Dada la diferencia de sectores, las respuestas expusieron que, a pesar de plantemientos diferentes el objetivo es el de consolidar y ser capaces de adaptarse al mercado. Además de cuestiones como la innovación, y, especialmente, la integración de la inteligencia artificial, resultó curioso cómo, por ejemplo, la empresa artesana de Muro de Alcoy apuntó a la omnicanalidad. "Es muy difícil unificar precios y es delicado", en referencia al precio de venta recomendado la retención del talento, porque "mantener la rentabilidad y los márgenes es complicado", apuntó Juan Sanchís.

En el debate, participaron David Catalán, Margarita Martínez, Juan Sanchís y Mercedes Muela. / INFORMACIÓN

Desde Bandex, su directiva situó en el primer peldaño la competitividad. Martínez cargó contra la sobrerregulación europea que llevan a "medidas asfixiantes" y que se ven acentuadas por un mercado laboral rígido. La empresaria puso el foco en la necesidad de solucionar el problema del absentismo que alcanza hasta el 10 %; así que como reto no solo se plantea reducir este porcentaje sino también localizar talento. También se debatió el impacto de la IA. En el caso de Ángulo Tres, David Catalán reconoció estar disfrutando y sorprenderse cada día de las propuestas que pueden plantearse como servicio.

El encuentro, que cuenta con el patrocinio de Cajamar, se cerró con un agradecimiento para las empresas embajadoras que fueron, además de las citadas en el debate, Point (Xaló), Chocolates Pérez (Villajoyosa), Casanova (Elche), Sedka Novias (Petrer) y Tabisam (Torrevieja). Por parte de Jovempa, participaron Curial, Pizza Roma, Angélica Reyes C, Caro Gómez, Callnak, Musia, Museum Photography, Drones y Marketing, Las Hipotecas de Marta, Barrilada y Ster Casillas Fotografía.