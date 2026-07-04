La fiebre por los centros de datos llega a Alicante con una inversión de 300 millones en Monforte

Son una de las inversiones de moda, una infraestructura que se considera crítica para no perder el tren de la inteligencia artificial y el denominado internet de las cosas, que permitirá, por ejemplo, el desarrollo de los coches autónomos. Se trata de los centros de datos, grandes edificios que albergan computadores de alta capacidad, de los que dependen estas nuevas tecnologías para funcionar.

Unas dotaciones que, con excepción de las desarrolladas por firmas locales, como el grupo Aire, habían esquivado hasta ahora la provincia, para concentrarse principalmente en Madrid, Barcelona y Aragón, donde Amazon ha decidido instalar tres de estas granjas informáticas. Una situación que cambiará en breve, si finalmente sale adelante el proyecto que la castellonense Valfortec -una de las mayores firmas de energías renovables de la Comunidad Valenciana- tramita en Monforte del Cid.

La firma que dirige Fidel Roig ha previsto una inversión de 302 millones de euros para construir un centro de datos de última generación sobre una parcela de 12.557 metros cuadrados en el polígono de Las Norias, junto a la autovía A-31. Una instalación que se construirá en tres fases, hasta completar una capacidad de 30 megavatios, la unidad que se utiliza para determinar la potencia de trabajo de estos recintos.

Cerca del usuario

Bautizado con el nombre de El Lobo, se trata de un centro de datos "edge" o "borde", en contraste con los grandes megacomplejos como los de Amazon en Zaragoza, destinado a atender aquellos servicios que necesitan estar más cerca del usuario final para reducir la latencia, algo especialmente crítico para el denominado internet de las cosas.

Aún así, la propia memoria del proyecto recoge que sus equipos también podrán atender servicios de "cloud" avanzados, inteligencia artificial, análisis masivo de datos y computación de alto rendimiento.

El principal problema de este tipo de instalaciones suele ser su elevado consumo de energía, lo que dispara sus costes de funcionamiento. Un problema que se solventa en este caso al garantizarse cubrir todo su consumo con el suministro de la planta fotovoltaica homónima que la propia Valfortec ya tiene lista para construir muy cerca de allí, en el término municipal de Elda.

Plano con la ubicación de la parcela del futuro centro de datos en el polígono Las Norias de Monforte. / INFORMACIÓN

Una central solar que se complementará con otra eólica y un sistema de almacenamiento de baterías, según la documentación que la propia firma ha aportado a la Generalitat con el objetivo de conseguir la declaración de Proyecto de Interés Autonómico (PIA), al igual que ha hecho la ilicitana PLD Space con su futura fábrica de cohetes en serie.

Un negocio rentable

Los cálculos que ofrece la propia compañía dan una idea de la demanda que tienen este tipo de servicios. Así, sólo en el primer año de funcionamiento y con apenas un tercio de su capacidad definitiva, el futuro centro de datos de Monforte generará unos ingresos de 24,8 millones de euros, una cantidad que irá aumentando progresivamente a medida que se amplía, hasta superar los 76 millones de euros a partir del tercer año y acabar con más de 100 millones anuales cuando llegue al final de su vida útil, que el proyecto establece en 25 años.

A lo largo de todo su ciclo de vida, sus promotores prevén conseguir un flujo de caja de más de 900 millones. Sin embargo, según apuntan en el proyecto, su impacto en la economía regional será bastante mayor, al permitir el desarrollo tecnológico de las firmas de la zona.

También se prevé que, al calor de estas instalaciones, puedan llegar nuevas compañías de telecomunicaciones que necesiten de sus servicios, al igual que otras dedicadas a la inteligencia artificial.

En cuanto a la elección de la ubicación, sus impulsores destacan la cercanía de Alicante al sistema de cable submarinos Barracuda y Medusa, lo que le otorga "una ventaja clave en conectividad internacional, con baja latencia hacia Europa, África y Oriente Medio".

Además, señalan que el clima mediterráneo y la cercanía al mar "pueden reducir significativamente los costos de refrigeración en comparación con otras ciudades interiores como Madrid".

Por lo que respecta al impacto en el empleo, el complejo ocupará a unas 135 personas cuando esté en funcionamiento, de acuerdo con las mismas fuentes.

La promotora

Fundada en 2005 en Castellón, Valfortec se ha convertido en este tiempo en una de las mayores compañías de energías renovables con sede en la Comunidad Valenciana. En 2012 inició una expansión internacional que le ha llevado a operar en Reino Unido, Japón, Chile, Italia, Irlanda y Estados Unidos.

Este año la firma tiene previsto construir 13 parques fotovoltaicos en España. Además, ha anunciado su entrada en el mercado italiano, donde ya prevé poner en marcha otras ocho instalaciones.

El movimiento de Alicante indica su interés por diversificar en negocios muy ligados al consumo energético, aunque desde la firma no han querido realizar declaraciones.