Cómo se prepara la hostelería para los días grandes del Mundial

Cada gran campeonato de fútbol se juega en el campo, pero también en las barras, las terrazas y los salones de miles de bares y restaurantes. La Copa Mundial de la FIFA no solo concentra la atención de millones de aficionados frente a la pantalla: también transforma durante semanas el ritmo de trabajo de la hostelería, modifica los horarios de consumo, multiplica las reservas y obliga a muchos establecimientos a anticiparse a una demanda que puede dispararse en cuestión de horas.

En zonas turísticas como la Cala de Finestrat, donde el verano marca buena parte de la actividad anual, el fútbol se convierte en un factor más dentro de la planificación del negocio. En Aloha Playa Beach Club, su gerente, Juan Miguel García, explica que la temporada siempre se hace de esperar cuando hay Mundial. «La gente tarda más en venir, arranca más tarde la temporada. Esa es la magnitud de lo que mueve el deporte rey, que es el fútbol hoy en día», afirma.

Pero, aunque la temporada empiece más tarde, para muchos establecimientos el fútbol actúa como un acelerador natural del consumo. Las reuniones entre amigos, las previas al partido, los descansos y las celebraciones posteriores crean un ambiente especialmente favorable para la hostelería. La bebida fría, el aperitivo compartido y la posibilidad de ver el encuentro en compañía convierten al bar en una extensión del estadio.

El efecto se nota especialmente cuando juega la selección española. «Los días que juega España tenemos llenazo. Disponemos de pantalla y de una gran terraza, y la gente se mueve para ver el partido», resalta el gerente de Aloha Playa Beach Club.

Previsión antes del pitido inicial

La jornada de un hostelero en día de Mundial empieza mucho antes de que ruede el balón. Primero llega la planificación: revisar reservas, comprobar qué partidos pueden atraer más público, organizar la terraza, preparar pantallas, coordinar al equipo y garantizar que las neveras y el almacén están listos para responder al aumento de consumo.

La planificación y el acopio de producto es vital para el perfecto desarrollo de cada evento. / INFORMACIÓN

«La previsión es clave», resume García. Esa frase condensa una de las grandes realidades de la hostelería durante los grandes eventos deportivos. Hay que anticiparse al volumen de trabajo, reforzar el servicio y tener claro qué productos van a tener más salida. En esa preparación también entran en juego las marcas que forman parte del día a día del establecimiento, desde los refrescos más demandados hasta los formatos que permiten mantener el ritmo de servicio en los momentos de mayor afluencia.

Uno de los aspectos menos visibles para el consumidor es precisamente uno de los más determinantes: la logística. Para que una bebida llegue fría a la mesa en pleno partido, antes ha tenido que producirse una cadena de coordinación entre el establecimiento, el distribuidor y el equipo de servicio.

En semanas de alta demanda, los hosteleros refuerzan pedidos, revisan previsiones y ajustan necesidades según calendario, horarios y expectativas de afluencia. En este punto, la relación con los proveedores se convierte en una pieza esencial para que el negocio pueda responder cuando el volumen de trabajo se dispara.

García lo explica desde una relación de largo recorrido con Coca-Cola Europacific Partners. «Para mí, Coca-Cola no es un proveedor. Llevo muchísimos años de relación con la empresa, más de 40 años como cliente, y ya los considero partners», destaca. Esa relación, añade, se ha mantenido a lo largo de la evolución de su actividad hostelera. «Continúan con nosotros en todos los locales que hemos ido abriendo. Se crea un vínculo de fidelidad, confianza y respeto», indica. La clave, especialmente en momentos de alta demanda, está en la capacidad de respuesta: «En situaciones críticas y de volumen de trabajo Coca-Cola Europacific Partners siempre responde».

Más clientes y más fidelización

Más allá del incremento puntual de ventas, los grandes torneos representan una oportunidad para reforzar la relación con los clientes. Un bar que ofrece buen ambiente durante un partido puede convertirse en el lugar elegido para el siguiente encuentro. Una terraza bien preparada puede atraer a grupos que después repiten en otros momentos de ocio.

En Aloha Playa Beach Club, el fútbol funciona en esa doble dirección: mantiene a la clientela habitual y también atrae a nuevos visitantes. «Nosotros tenemos clientela fija que viene siempre a ver aquí los partidos, pero esto también genera nueva clientela. Turistas que están en la zona vienen a ver el partido porque saben que tenemos una pantalla gigante», explica García.

La relación con los proveedores es una pieza esencial para que el negocio responda cuando el volumen se dispara. / INFORMACIÓN

Mucho más que noventa minutos

La Copa Mundial de la FIFA es una cita deportiva global, pero también un fenómeno social que se vive en compañía. En los bares, ese sentimiento compartido se traduce en mesas llenas, celebraciones y jornadas de trabajo más intensas para quienes están detrás de la barra.

Para la hostelería, el Mundial no es solo fútbol. Es previsión, servicio, logística, ambiente y oportunidad. Porque cuando la pelota empieza a rodar, el espectáculo no está únicamente en el estadio. También está en cada bar que se prepara para recibir a quienes prefieren vivir el fútbol acompañados.