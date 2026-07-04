Porto Senso ante su desbloqueo definitivo: una propuesta viable para reactivar la costa de Altea

El urbanismo moderno exige agilidad, certidumbre y, por encima de todo, soluciones eficientes que impidan la degradación del entorno. En este escenario, la mercantil Residencial Finca Pons, S.L. ha dado un paso decisivo hacia el futuro de Altea al presentar formalmente ante su Ayuntamiento un Programa de Actuación Aislada (PAA) para la parcela RES-1b del histórico sector Marymontaña II. Una iniciativa técnica y jurídica diseñada con un propósito claro: completar la urbanización pendiente y poner fin a un bloqueo que afecta al municipio desde hace casi dos décadas.

Un compromiso histórico con el desarrollo responsable

Para entender el presente de Porto Senso, es fundamental analizar su trayectoria. Las obras del antiguo desarrollo se vieron detenidas en el año 2008 debido a la crisis global. A pesar de la urgencia, el Ayuntamiento no inició el procedimiento para resolver la condición de agente urbanizador hasta 2015, formalizando la resolución definitiva el 22 de junio de 2017. En aquel acuerdo plenario, la administración local se comprometió explícitamente a incoar las actuaciones necesarias para una nueva programación técnica. Pese a ello han transcurrido más de 10 años de inactividad municipal para cumplir con sus obligaciones.

Sin embargo, ante la ausencia de un impulso de oficio eficaz en los años posteriores, las infraestructuras ya ejecutadas comenzaron a sufrir un deterioro natural. Una situación de parálisis que perjudica de manera directa a aquellos propietarios que, como Residencial Finca Pons, cumplieron rigurosamente y desde el primer día con todas sus obligaciones, cargas de urbanización, cesiones y deberes de equidistribución.

GRADO DE URBANIZACIÓN REAL: > 80% SUPERFICIE DEL ÁMBITO: 6.145 m² PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO: 4 Meses

Amparo legal y viabilidad técnica contrastada

Lejos de ser una medida excepcional, el Programa de Actuación Aislada es una herramienta constructiva perfectamente contemplada y regulada por el Texto Refundido de la LOTUP (Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje). La normativa autonómica prevé este mecanismo específicamente para aquellos supuestos donde, tras resolverse un programa integrado, los terrenos presentan un grado de madurez urbana tan avanzado que permite su culminación de forma autónoma.

La documentación técnica del expediente es rotunda: la parcela RES-1b cuenta ya con acceso rodado pavimentado y abierto al uso público, red de agua y acometidas, telecomunicaciones, aceras y alumbrado operativo. El proyecto delimita un área funcional de 6.145 m² que incluye el frente viario inmediato y el paseo peatonal adyacente. Con una inversión complementaria estimada en 348.683,89 euros —asumida íntegramente por la promotora junto con las máximas garantías financieras—, los flecos técnicos de conexiones y servicios quedarían resueltos en un plazo de tan solo cuatro meses.

Garantizar la seguridad jurídica, proteger los derechos consolidados de los propietarios y resolver la parálisis urbana son los pilares de una iniciativa que busca recuperar el valor paisajístico y residencial de la zona

Hacia una buena administración que evite riesgos futuros

La propuesta presentada por Residencial Finca Pons nace con vocación constructiva y de cooperación. No busca la confrontación jurídica ni altera el planeamiento existente, sino que ofrece una salida pragmática que previene al propio Ayuntamiento de Altea de enfrentarse a supuestos de grave responsabilidad patrimonial por inactividad administrativa, un riesgo con precedentes complejos en municipios colindantes de la comarca.

El desbloqueo de Porto Senso mediante esta vía legal no interfiere con planes futuros para el resto del sector, sino que dota de dinamismo, valor estético y seguridad a una zona privilegiada de la Costa Blanca Norte, demostrando que la colaboración público-privada es la mejor aliada del progreso sostenible.